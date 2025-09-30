El PSOE acusa a Bellido de no hacer "nada" por el comercio en Córdoba tras el cierre de 700 locales

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, acusó este martes al gobierno municipal de no hacer "absolutamente nada" por el comercio local en Córdoba en los cerca de siete años que llevan gobernando en Córdoba y de no invertir en su promoción y supervivencia. La edil hizo esta denuncia después de que en Córdoba se hayan cerrado 700 locales comerciales en la última década y actualmente están por debajo de los 15.000 los abiertos.

En este sentido, González lamentó que en este tiempo no se haya llevado a cabo ninguna intervención de urbanismo comercial, ni se ha hecho nada en ningún centro comercial abierto. En La Viñuela, por ejemplo, según el PSOE el alcalde lleva anunciando una obra que sigue sin hacerse realidad a día de hoy (la obra, no obstante, está a punto de iniciarse): "La realidad es que sigue igual que hace 6 años y cada vez con más locales cerrados", sostuvo. La concejala lamentó también la ausencia de actuaciones en el distrito Sur y el abandono de los centros comerciales abiertos de Santa Rosa, Centro y Ciudad Jardín.

Mercados municipales

La edil socialista criticó también que el PP haya aprobado ahora la línea de ayudas a comerciantes “cuando apenas quedan dos meses para cerrar el presupuesto, lo que demuestra improvisación y falta de voluntad real de apoyo al sector”. Asimismo se refirió a los mercados de abastos, que "se están muriendo y el Ayuntamiento tampoco mueve un dedo", dijo para citar la situación sobre todo del mercado de Huerta de la Reina, con solo una pescadería abierta, o el de El Naranjo, con un carnicero al que el Consistorio está tratando de desahuciar.

Otro de los problemas que el PSOE ha puesto sobre la mesa es la movilidad y los aparcamientos, recordando que el 86% de los comerciantes del centro consideran que la falta de estacionamiento es su principal problema. “El PP lleva años anunciando aparcamientos en Plaza de Toros, Lepanto, Santa Rosa, Centro u Ollerías que nunca ejecuta. Son proyectos fantasma que demuestran su incapacidad de gestión”, ha afirmado González.

ZGAT

La concejala socialista cargó, por último, contra la posición del alcalde respecto a la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) impuesta por la Junta de Andalucía: “Moreno Bonilla ha dictado una ZGAT que en la práctica sentencia al pequeño comercio y precariza a los trabajadores, y el Ayuntamiento de Córdoba no ha hecho una verdadera oposición, puesto que ha renunciado a defender a nuestra ciudad frente a los intereses de las grandes superficies”.

"Fomentar el comercio no solo es dar ayudas, incluye hacer inversiones", recordó González que advirtió, por último, lo irreversible que es que un local comercial pase a ser un apartamento turístico.