El PP aprueba en solitario el presupuesto de Urbanismo con críticas del PSOE sobre "la falta de planificación"

El Partido Popular aprobó este martes en solitario el presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba con el voto de calidad del presidente, Miguel Ángel Torrico (los consejeros de este organismo son pares), y con el voto en contra de los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de la capital: PSOE, Hacemos Córdoba y Vox. Las cuentas de Urbanismo para el año 2026 suman 26.791.157,31 euros, una cifra ligeramente inferior a la del pasado año y contemplan inversiones con casi la mitad de esa partida, 13,2 millones. Los principales proyectos de la Gerencia pasan por continuar con los parques del anillo verde, la construcción del nuevo acceso a Las Quemadas o la urbanización de La Rinconada.

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, considera que la GMU "sigue siendo un organismo a ralentí" y que "la capacidad de gestión" de los populares respecto a este organismo autónomo es "nula". "El organismo que es el inversor por excelencia, sin embargo, es incapaz de gestionar las inversiones para las que tienen recursos", aseguró el portavoz socialista al término de la reunión.

Inversiones pendientes

En esta línea, Hurtado observa que las inversiones no ejecutadas que vienen de años anteriores "duplican las inversiones previstas para el 2026". Las inversiones presupuestadas para el 2026 ascienden a 13.211.436,78 euros a los que hay que sumar remanentes de años anteriores de 25.833.497,73 euros.

Respecto a las inversiones, Hurtado ha criticado también que no haya planificación y que no se aporte un plan plurianual de inversiones a 4 años. "No hay nada nuevo del Córdoba Arena, de los aparcamientos anunciados, del Pósito de la Corredera, de la reforma de Claudio Marcelo, ni de la remodelación de la avenida de Ollerías (si bien este verano se licitó la redacción del proyecto), entre muchos otros anuncios que nunca hacen realidad", concluyó diciendo el edil del PSOE.