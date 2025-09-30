El Imdeco abre el plazo de inscripción para participar en los Juegos Deportivos Municipales de Córdoba

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha abierto el plazo de inscripción de entidades para participar en la 41ª edición de los Juegos Deportivos Municipales, que se desarrollará durante la temporada 2025-2026 y que es uno de los programas más consolidados y emblemáticos de la ciudad. El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de octubre de 2025. En esta nueva edición, el Imdeco convoca competiciones en las modalidades de ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, fútbol sala, gimnasia rítmica, judo, natación, taekwondo, tenis, tenis de mesa y voleibol, abarcando categorías desde prebenjamín hasta senior, tanto en masculino como en femenino.

Precios sin cambios

Las inscripciones de clubes y equipos deberán formalizarse a través de la web oficial del programa. Los precios de participación se mantienen sin cambios respecto a años anteriores, con dos periodos de pago. Un primer periodo, hasta el 23 de octubre, y un segundo periodo, hasta el 30 de octubre, con modificación en las tarifas de inscripción. Las competiciones se celebrarán desde finales de noviembre de 2025 hasta el mes de mayo de 2026, consolidando un calendario deportivo que se ha convertido en referente para la promoción del deporte base en la ciudad.

Uno de los equipos premiados en la pasada edición de los Juegos Deportivos Municipales. / Víctor Castro

Asimismo, como en la temporada anterior, las categorías participativas de deportes colectivos (prebenjamín, benjamín y alevín) se regirán bajo los principios de Juego Limpio, concluyendo con el reconocimiento al equipo campeón de Juego Limpio en Baloncesto, Balonmano, Fútbol Sala y Voleibol.

La teniente de alcalde delegada de Deportes y presidenta del Imdeco, Marian Aguilar, ha señalado que “los Juegos Deportivos Municipales se han convertido en una referencia del deporte en valores en Córdoba, reuniendo cada año a miles de participantes de todas las edades y ofreciendo a niños y niñas en edad escolar una plataforma idónea para descubrir, iniciarse y crecer en la práctica deportiva”. Este programa, ha apuntado Aguilar, “fomenta la competición desde edades tempranas, siempre con un enfoque educativo y formativo que promueve la convivencia, la igualdad y el respeto”. Con esta nueva edición, ha añadido la delegada, el Imdeco “reafirma su compromiso de seguir impulsando un programa municipal que combina formación, participación y valores, y que constituye uno de los pilares fundamentales de la actividad deportiva de Córdoba”.