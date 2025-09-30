Qué hacer hoy en Córdoba, martes 30 de septiembre de 2025

Cosmopoética

Cuarta jornada de actividades

A las 18.00, en la Filmoteca de Andalucía, se proyectará el documental Un hombre libre, de Laura Hojman; a las 18.30, en la Sala Orive, habrá un encuentro con Santiago Alba Rico y Chantal Maillard para dialogar sobre el estado del mundo y el valor de la cultura, como refugio íntimo, pero también necesario instrumento de acción y conocimiento; a las 20.30, en la Sala Orive se celebrará una reunión con Miriam Reyes y Alejandro López Andrada, en la que se defenderá que la poesía, o en general la literatura, salva la diferencia de edad, de procedencias o de experiencias vitales, y por último, a las 21.00 horas, en la Taberna Fuenseca, tendrá lugar la actividad Verso y medio, una iniciativa que une la tradición literaria de Córdoba con su icónico ambiente de las tabernas.

CÓRDOBA. Varias. Varias. Desde las 18.00 horas.

Semana de Gala 2025

Presentación de ’Decir amigo’

Dentro de los actos programados en la Semana de Gala 2025, tendrá lugar la presentación de Decir amigo, de Carmen Rotger, novela ganadora de la 6ª edición y lectura del fallo de la 7ª edición. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Fundación Cajasol. Ronda de los Tejares, 32. 20.00 horas.

Comercio justo

'Scape room: una aventura más justa'

El programa Bibliotecas por el comercio justo Cambiemos el cuento, ofrece en la Biblioteca Poniente Sur, la scape room Una aventura más justa, sesión de juego de una hora y media de duración pensada para grupos de 15 adolescentes de entre 12 y 14 años.

CÓRDOBA. Biblioteca Poniente Sur. Camino Viejo de Almodóvar, s/n. 18.00 horas.

Exposición

‘Jazz. carteles de Juan Vida, 1986/2024’

Muestra la reproducción avant la lettre de los carteles diseñados por Vida para los festivales de Jazz de Granada y Almuñécar. Una sucesión de imágenes que describe la evolución de un lenguaje plástico sólido y directo, en el que fondo y forma andan indisolublemente unidos al servicio de la eficacia comunicativa. Se podrá visitar hasta el 11 de octubre. Entrada libre hasta completar el aforo.