Obituario

Los fallecidos en Córdoba el martes 30 de septiembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio.

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 1 de octubre, está prevista la siguiente inhumación:

Amalia Malagón Montoro

La Inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

José Rafael García Acedo

La Inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Carmen Gómez Navarro

La Inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Ramón Castro Castilla

La Inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

