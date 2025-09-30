Los fallecidos en Córdoba el martes 30 de septiembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 1 de octubre, está prevista la siguiente inhumación:

Amalia Malagón Montoro

La Inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

José Rafael García Acedo

La Inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Carmen Gómez Navarro

La Inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Ramón Castro Castilla

La Inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.