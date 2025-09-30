Proyecto 'Valora-Visibiliza-Inspira'
Empresarias de Córdoba muestran en CECO su trayectoria profesional para motivar a las nuevas generaciones
La consejera Loles López destaca la importancia de la conciliación y la corresponsabilidad para avanzar en la igualdad de oportunidades
Las representantes de diversas empresas de Córdoba han participado en el proyecto Valora-Visibiliza-Inspira que la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha puesto en marcha, en colaboración de la Diputación de Córdoba, para dar visibilidad a mujeres pioneras, que ocupan puestos de responsabilidad y alta dirección, en muchas ocasiones en sectores tradicionalmente masculinizados, para que sirvan de inspiración a las nuevas generaciones, ha informado la organización empresarial en una nota de prensa.
El acto ha contado con la presencia de las responsables empresariales de Daplast (Ana Pérez-Esparza), Jicar (Mª Dolores Jiménez), Agrocor (Marta Dios), Pérez Barquero (Adela Córdoba), Hamman Al-Andalus (Antonia Alcantara), Novocare (Patrocinio Walls), Luque Bio (Belén Luque), Valle de Ledesma (Carmen Ledesma) e Incentifor (Inmaculada Pérez Figueroa)
La jornada de clausura del proyecto Valora-Visibiliza-Inspira ha servido para poner en común la actividad empresarial que estas mujeres desarrollan. Francisco Torrent, vicepresidente de CECO, ha destacado la posición de liderazgo de las empresas que se han presentado y la trayectoria de las mujeres que están al frente de las mismas. “Son un magnífico ejemplo de talento, esfuerzo, implicación y buen hacer para los más jóvenes”, ha manifestado.
Por su parte, Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que también ha estado presente, ha destacado la importancia de la conciliación y la corresponsabilidad para avanzar en la igualdad de oportunidades. López ha agradecido a CECO su adhesión, a través de CEA, al Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad y ha explicado que “una sociedad no puede avanzar sin la otra mitad, sin el talento y la capacidad de las mujeres”. La consejera ha confesado, además, “sentirse muy orgullosa al estar rodeada de mujeres emprendedoras, valientes e inspiradoras”.
En la jornada de clausura, Alicia Carnevali, experta en desarrollo emocional, ha intervenido para abordar el bienestar emocional y el liderazgo en el mundo corporativo.
