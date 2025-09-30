Cruz Roja conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores con diferentes actividades y con el lanzamiento de la campaña De mayor quiero ser mayor, una iniciativa de sensibilización que busca "romper estereotipos, tender puentes entre generaciones y visibilizar el papel esencial de las personas mayores en la sociedad", explica la entidad humanitaria en una nota de prensa.

A partir de una pregunta que todos hemos escuchado o formulado alguna vez (“¿Y tú, qué quieres ser de mayor?”), la campaña invita a "reflexionar sobre el futuro que deseamos, recordando que ese futuro también será el de quienes hoy son jóvenes. La iniciativa anima a mirar la vejez no como una etapa de pérdida, sino como una oportunidad de seguir viviendo con dignidad, participación y plenitud".

“Ser mayor no debería asociarse a fragilidad o aislamiento, sino a derechos, valores y bienestar. Desde Cruz Roja queremos promover un cambio de mirada: reconocer en los mayores no solo su experiencia y sabiduría, sino también su capacidad de seguir aportando a la sociedad”, destaca María Torralbo, responsable provincial del programa de mayores en Córdoba.

Cruz Roja de Córdoba reivindica los derechos y el valor de las personas mayores. / CÓRDOBA

La campaña pone en valor también el papel de las personas jóvenes como agentes de cambio, con un peso importante para avanzar hacia una sociedad más equitativa, solidaria y sostenible; en definitiva, lo que se denomina justicia intergeneracional.

Respeto entre generaciones

“Uno de los grandes retos sociales a los que nos enfrentamos es construir una convivencia basada en el respeto mutuo entre generaciones, haciendo frente al edadismo, que se sigue expresando a través de estereotipos, prejuicios y comportamientos excluyentes por razón de edad, y que requiere de una transformación cultural profunda”, expresa Torralbo.

Cruz Roja sigue avanzando en la atención a las personas mayores a través de diferentes ejes de actuación, relacionados entre sí, como reducir la soledad y el aislamiento, fomentar un envejecimiento activo y saludable, y la creación de redes de apoyo en torno a las personas mayores, que les permitan mantenerse el mayor tiempo posible en sus hogares y en sus entornos sociales.

El Día Internacional de las Personas Mayores, en imágenes / A.J.González

Frente a la soledad no deseada, por ejemplo, Cruz Roja destaca acciones innovadoras como la iniciativa Voces en Red, fruto de la colaboración con la Fundación Amancio Ortega, que combina la acción voluntaria con el uso de asistentes de voz, como tecnología accesible que facilita videollamadas con familiares y amistades, y contribuye a crear conexiones significativas que reducen el aislamiento. Además, Cruz Roja ofrece acompañamiento en domicilio y actividades grupales para fortalecer lazos y generar redes de apoyo duraderas entre vecinos, comercios y agentes sociales, recordando que todas las personas vamos a envejecer y que crear redes de apoyo hoy es invertir en nuestro propio futuro.

El buen trato a las personas mayores es otro eje central en la labor de Cruz Roja. No se trata solo de respeto, sino de "construir una sociedad empática y justa". Sin embargo, en los últimos años se ha detectado un aumento de situaciones de maltrato, abuso o abandono que requieren atención urgente. Entre los objetivos de Cruz Roja está sensibilizar a la sociedad en este asunto y garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad, seguridad y plenitud.

A lo largo del pasado año, Cruz Roja atendió a 260.000 personas mayores en todo el territorio nacional, y a casi 4.200 en Córdoba, a través de programas que promueven el bienestar, la autonomía y la participación social.