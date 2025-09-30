Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes

El nuevo edificio administrativo Plaza de la Constitución, que hasta 2017 fue sede de los juzgados y de la Audiencia Provincial, operativos desde entonces en la Ciudad de la Justicia, acogerá en los próximos días, tras una reforma que ha supuesto una inversión de 13,5 millones de euros, a la Delegación del Gobierno Andaluz en Córdoba. Los primeros camiones con la mudanza partirán este miércoles desde la que hasta ahora funcionó como su sede, en la calle San Felipe nº 5, al nuevo inmueble, que abrirá al público el próximo lunes 6 de octubre.

Se trata de 309 cajas en total, 202 de material administrativo que se halla en oficina y 107 entre material informático y cajas del personal que presta servicio en esta institución. Además, se trasladan otros objetos como cinco servidores informáticos, dos archivadores, impresoras, fotocopiadoras y otros materiales propios del trabajo de estas oficinas. El archivo general de la Delegación tiene previsto su traslado próximamente debido a que no están instalados todavía los armarios compactos necesarios para el resguardo de esta documentación.

Un total de 50 personas, entre personal eventual, empleados públicos de la Delegación del Gobierno y de la Agencia Digital de Andalucía, serán los primeros en trabajar en este nuevo espacio a partir de la semana que viene. Estos dos próximos días, jueves y viernes, la plantilla estará teletrabajando mientras transcurre la mudanza e instalación de todos los equipos que hoy comienzan a llegar. Será el próximo lunes, y si todo sale bien, cuando ya puedan volver al trabajo presencial.

Queda pendiente entonces la mudanza de las delegaciones de Economía, Hacienda y Fondos Europeos (que ahora está en Tomás de Aquino con servicios en la calle Gondomar), la de Industria, Energía y Minas (que también se encuentra en Tomás de Aquino, pero tiene servicios en Gondomar) y la de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo (con servicios en Tomás de Aquino y la calle Manríquez) y que también estarán ubicadas en la nueva sede y cuyo traslado se hará de forma escalonada durante el mes de octubre y hasta los primeros días de noviembre. Son 439 trabajadores en total los que se irán mudando a este edificio.

El edificio que hasta ahora funcionó como sede de la Delegación del Gobierno. / AJ González

Además de las citadas delegaciones, al nuevo edificio también se trasladará la gerencia provincial de la Agencia Tributaria de Andalucía, la Atrian (ahora está en el número 10 de la calle Gondomar) y la de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, la Agencia Trade (ahora, en Cardenal Toledo).

Las obras

Las obras, que comenzaron en abril de 2023, concluyeron el pasado mes de diciembre tras extenderse más de lo previsto. Fueron ejecutadas por la constructora San José, con un coste de 13,5 millones de euros. Hay que recordar que los antiguos juzgados eran, realmente, dos edificios, uno acogía a la Audiencia Provincial y el otro, a los órganos unipersonales. Lo que ha permitido la reforma es una mejor conexión entre ambas partes, donde también será clave la accesibilidad.

Entre los trabajos, los interiores se han echado abajo y aunque se han mantenido las fachadas, sí se han cubierto con nuevos materiales que hacen parecer al edificio una construcción completamente nueva. También se ha llevado a cabo una instalación fotovoltaica con capacidad para aportar la mayor parte de la energía que precise el edificio para funcionar, es decir, que se nutrirá a sí mismo.

El nuevo edificio, en los antiguos juzgados. / Chencho Martínez

Según la Junta, esta operación "va a facilitar mucho a los ciudadanos todas las gestiones con la Administración, yendo a un único punto, para su comodidad, con un edificio moderno y funcional".

Así quedarán repartidas las delegaciones

Esta no es la única mudanza que se va a hacer debido a este traslado de delegaciones, pues este cambio también va a suponer que la Delegación de Justicia, Administración Local y Función Pública deje el edificio de Tomás de Aquino, que acoge a varias delegaciones territoriales de la Junta, y se traslade a la sede vacante de San Felipe, mientras que la Delegación de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, dejará su actual sede en la plaza Ramón y Cajal y se mudará a la sede vacante de Gondomar.

Por su parte, las delegaciones de Turismo, Cultura y Deporte, y de Salud y Consumo se mantendrán en sus actuales ubicaciones, en la calle Capitulares y en la avenida República Argentina, respectivamente. También seguirán en el edificio de Tomás de Aquino, por su lado, las delegaciones de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación; de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y la de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.