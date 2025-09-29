La Universidad de Córdoba da la bienvenida a un curso 2025-26 repleto de novedades y retos

El Salón de Actos Juan XXIII del Campus de Rabanales ha acogido este lunes el acto solemne de apertura de curso 2025-2026 de la Universidad de Córdoba (UCO), que ha servido para evaluar lo hecho, los logros, pero también los retos y las novedades de cara a este nuevo año, así como dar la bienvenida a los 75 nuevos doctores de la institución, celebrar el trabajo no solo de las autoridades universitarias, sino del personal académico y de los estudiantes y reflexionar sobre el papel de la universidad pública e incluso sobre los derechos humanos y el genocidio de Gaza.

"En tiempos difíciles solo nos queda aportar lo mejor que tenemos para tratar de recuperar la sensatez en un mundo complejo", ha expresado el rector, Manuel Torralbo Rodríguez, en su último discurso antes de finalizar su mandato y con la presencia de Lorena Garrido, viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía; y de rectores de distintas universidades andaluzas, ha sido amenizado por el Coro Averroes y la UCO ha presentado la memoria académica del curso anterior, un documento que recoge el trabajo realizado por la Universidad en sus distintas áreas, no solo para rendir cuentas, sino como “testimonio del compromiso con la calidad” académica y los retos para continuar fortaleciendo a la universidad pública. Además, el catedrático del Área de Máquinas y Motores Térmicos, Manuel Ruiz de Adana Santiago, ha impartido la lección magistral Sostenibilidad e Innovación en sistemas de climatización. Nuevos retos y estrategias.

Parte de los nuevos doctores. / Ramón Azañón

Para el rector la universidad "no puede dejar solo al mundo". La deriva autoritaria que recorre el planeta "debe encontrar en la universidad el pique de contención en el que la fuerza de la razón sustituya a la razón de la fuerza". Torralbo ha expresado que "queremos una universidad que acompañe, que ofrezca espacios seguros, oportunidades de crecimiento y condiciones reales y nuestro compromiso de hoy refleja esos valores", con nuevos programas de apoyo a estudiantes en situación vulnerable, "más becas, más prácticas y mejores servicios".

Logros y retos

Posteriormente, Torralbo ha realizado un repaso a los principales logros conseguidos durante el pasado curso académico. En concreto, el rector ha hecho referencia al cuarto Plan Estratégico 2025-2030, que supone “una hoja de ruta participativa que marca prioridades, alinea esfuerzos y da coherencia a nuestras decisiones”. Igualmente, el rector ha señalado como hitos la captación de recursos para investigación (más de 9 millones de euros en fondos competitivos en el último año), el refuerzo de la formación continua a través de UCOntinúa -que ya ha llegado a más de 3.000 profesionales en activo-, y el fortalecimiento de la empleabilidad con programas como EmprendeUCO, la mejora de la posición de la UCO en los principales rankings internacionales, la oferta de nuevas titulaciones como los Grados en Nutrición Humana y Dietética y Matemáticas y Filosofía, el refuerzo de la política de igualdad e inclusión, la internacionalización, la profunda transformación digital, que ha permitido que más del 44% de los másteres oficiales se imparten ya en modalidad virtual o mixta, y ha habilitado laboratorios con tecnología de vanguardia en inteligencia artificial, realidad virtual y big data, o la reurbanización de la primera fase de Rabanales, entre otros.

Entre los desafíos aún pendientes de resolución, el rector ha señalado las carencias estructurales “que aún nos lastran”, poniendo como ejemplo que “el sistema universitario andaluz sigue operando en un entorno marcado por la provisionalidad normativa y la incertidumbre financiera. La esperada Ley Andaluza de Universidades, al igual que la futura Ley de la Ciencia, siguen sin ver la luz”.

La viceconsejera de Universidad. / Ramón Azañón

Igualmente, Torralbo ha enumerado otros retos que aún necesitan ser alcanzados, como la financiación para obras en infraestructuras, la consolidación del teletrabajo, la adaptación a un contexto demográfico cambiante, la incorporación de nuevas titulaciones, la modernización de infraestructuras y sistemas, la consolidación de alianzas internacionales, la reforma de los Estatutos o la simplificación administrativa.

El papel de las universidades públicas

Manuel Torralbo ha indicado que las universidades públicas andaluzas "no piden privilegios" sino "un trato acorde al papel que desempeñamos en la cohesión territorial, en la justicia social, en la innovación científica y tecnológica, en la formación de personas capaces, libres y comprometidas. Pedimos, en definitiva, que se reconozca a las universidades como lo que son: una inversión estratégica para Andalucía y para su futuro colectivo”. A este respecto, ha señalado que la reivindicación de la financiación es una condición necesaria “para cumplir nuestras funciones, y la gestión adecuada para que la ejecución de dicha financiación pueda planificarse de forma cierta y así garantizar la mayor eficacia y eficiencia de los recursos”.

En este sentido, Torralbo ha indicado que “el capital mayor que atesoran las universidades públicas es su autonomía, que garantiza la generación y transmisión del conocimiento al servicio única y exclusivamente del interés general, y la autonomía se diluye en el momento en que las universidades no tienen garantizada su sostenibilidad económica y financiera”.

Sobre las universidades privadas, el rector ha explicado que "cuando nos hemos posicionado en contra de la creación de algunas de ellas, ha sido por la responsabilidad de poner de manifiesto las carencias de las que adolecían y que no las hacían aptas para merecer la calificación de la palabra Universidad, estamos convencidos de que la educación es un bien universal no patrimonializable”.

Balance de los años de mandato

Antes de terminar su discurso con un balance del mandato, el rector ha dedicado unas palabras a Gaza, y ha señalado que “la Universidad de Córdoba no puede permanecer ajena al sufrimiento humano, por eso alzamos la voz ante tragedias que nos interpelan como sociedad global, como el genocidio de Gaza, recordando que la paz no debe ser un discurso abstracto, sino un compromiso diario con los derechos humanos y con la vida y la dignidad de todas las personas”.

Acto de apertura de curso 2025-2026. / Ramón Azañón

Torralbo ha cerrado su intervención rememorando los más de tres años de mandato y ha asegurado que “ha sido un tiempo de escucha, de trabajo intenso, de tensiones a veces, de logros compartidos siempre; pero, sobre todo, ha sido un tiempo de comunidad. Si algo me ha enseñado esta responsabilidad es que la Universidad de Córdoba es mucho más grande que cualquiera de nosotras y nosotros. Y que vale la pena dejarse la piel por ella”.

El rector ha afirmado que la UCO se ha convertido en una universidad “más conectada con su entorno, más comprometida con lo público, más reconocida dentro y fuera”. Sin embargo, no es un proyecto acabado: “sigue habiendo retos, ideas y proyectos que queremos hacer realidad para una universidad aún mejor, para facilitar que todos los que formamos esta gran comunidad universitaria experimentemos el lema de la campaña publicitaria de este curso, “llegar lejos está muy cerca”; algo que le debemos a todos los agentes e instituciones que colaboran de forma activa con nuestra institución, al Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación, a los ayuntamientos de nuestra provincia, a CECO, al tejido empresarial y asociativo. Todo ello podremos alcanzarlo con recursos estables y con la unidad de toda la comunidad universitaria”.