La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La entrega de llaves de los apartamentos de mayores de Sama Naharro, la coincidencia de Moreno y Montero en precampaña electoral y la inauguración del curso en la UCO abren el boletín informativo vespertino
Los inquilinos de los 113 apartamentos de alquiler social de la segunda promoción de Sama Naharro ya tienen sus llaves y podrán ocupar sus viviendas en los próximos días. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero se han unido en el acto de entrega, al que también ha acudido el alcalde, José María Bellido. Pero además de esta noticia, te contamos, en clave política, la coincidencia de estos y otros tantos representantes en esta puesta de largo de las viviendas públicas, ya en precampaña electoral de las generales y las andaluzas. Tanto Montero como Moreno han ofrecido sendos mítines y se han lanzado pullas a la vista de un auditorio de inquilinos estupefactos y pacientísimos. Y por último, ya en el ámbito académico, el día de hoy ha estado marcado por la inauguración del curso 2025-2026 en la Universidad de Córdoba. En el acto, el rector ha aprovechado para pedir "el cumplimiento estricto" del modelo de financiación y un nuevo plan de inversiones.
- Los inquilinos de la segunda fase de los apartamentos de Sama Naharro ya tienen las llaves de sus pisos
- Montero y Moreno, 'duelo a muerte' por la presidencia de la comunidad (de vecinos)
- El rector de la UCO pide "el cumplimiento estricto" del modelo de financiación y un nuevo plan de inversiones
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Diego Ramírez, nuevo inquilino de Sama Naharro: "Fue entrar en el cuarto baño y me enamoré del piso"
- Lola Sánchez, nueva inquilina de Sama Naharro: "Llevaba 25 años a la espera de un alquiler social"
- Este es el calendario de fiestas populares en Córdoba 2026: de la Feria a las Cruces o los Patios
- ¿Cuánto vale un día en prisión preventiva? Esta es la indemnización que abona el Estado a los que salen absuelto
- El acusado de asesinar a un hombre en la calle Platero Pedro de Bares alega defensa propia en el juicio
- El torero El Cid, a juicio el próximo 13 de enero acusado de amenazar a un empresario de Córdoba
Provincia
- Salvador Fuentes y su equipo, afectados por la tromba de agua de Valencia cuando acudían a la Feria Hábitat
- Buscan a un vecino de Fernán Núñez desaparecido desde hace tres días
Andalucía
Cultura
- Antonio Orozco, Rosario Flores y David Bustamante, entre los platos fuertes de los teatros de Córdoba para octubre
España
- Última hora del temporal, en directo | Las lluvias descargan con fuerza en Valencia, que se encuentra en alerta roja
Internacional
Deportes
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones