Los inquilinos de los 113 apartamentos de alquiler social de la segunda promoción de Sama Naharro ya tienen sus llaves y podrán ocupar sus viviendas en los próximos días. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero se han unido en el acto de entrega, al que también ha acudido el alcalde, José María Bellido. Pero además de esta noticia, te contamos, en clave política, la coincidencia de estos y otros tantos representantes en esta puesta de largo de las viviendas públicas, ya en precampaña electoral de las generales y las andaluzas. Tanto Montero como Moreno han ofrecido sendos mítines y se han lanzado pullas a la vista de un auditorio de inquilinos estupefactos y pacientísimos. Y por último, ya en el ámbito académico, el día de hoy ha estado marcado por la inauguración del curso 2025-2026 en la Universidad de Córdoba. En el acto, el rector ha aprovechado para pedir "el cumplimiento estricto" del modelo de financiación y un nuevo plan de inversiones.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

Cultura

España

Internacional

Deportes