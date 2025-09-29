Solo el 17% de los contratos laborales que firman personas con discapacidad en Córdoba lo hacen en empresas, mientras que el 83% restante realizan su actividad en centros especiales. En otro orden de cosas, analizamos el coste diario de un recluso de la prisión de Alcolea. Las indemnizaciones por prisión preventiva que finalizan en absolución oscilan entre los 20-30 euros diarios, aunque la Abogacía tacha de estas cantidades de "anecdóticas". Finalmente el sector de la boda goza de buena salud en Fuente Palmera y factura más de 15 millones de euros y da empleo a 500 personas.

