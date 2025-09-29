Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del lunes 29 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La situación laboral de las personas con discapacidad en Córdoba, un análisis sobre las indemnizaciones por prisión preventiva en Córdoba y el estado del sector de la boda en Fuente Palmera, principales asuntos para arrancar la semana

Solo el 17% de los contratos laborales que firman personas con discapacidad en Córdoba lo hacen en empresas, mientras que el 83% restante realizan su actividad en centros especiales. En otro orden de cosas, analizamos el coste diario de un recluso de la prisión de Alcolea. Las indemnizaciones por prisión preventiva que finalizan en absolución oscilan entre los 20-30 euros diarios, aunque la Abogacía tacha de estas cantidades de "anecdóticas". Finalmente el sector de la boda goza de buena salud en Fuente Palmera y factura más de 15 millones de euros y da empleo a 500 personas.

¿Cuánto vale un día en prisión preventiva? Esta es la indemnización que abona el Estado a los que salen absueltos

Solo el 17% de los contratos a personas con discapacidad en Córdoba los hacen empresas

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 29 de septiembre de 2025

Ana Belén Martínez López: «La formación en edad avanzada tiene su efecto en la calidad de vida»

Testimonios de Fundación Prode: «El empleo protegido nos permite no depender de otros»

Testimonios de Asociación Síndrome Down Córdoba: «Toda empresa tiene puestos de trabajo adaptables a la discapacidad»

Los fallecidos en Córdoba el domingo 28 de septiembre

