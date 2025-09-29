La actualidad del lunes 29 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La situación laboral de las personas con discapacidad en Córdoba, un análisis sobre las indemnizaciones por prisión preventiva en Córdoba y el estado del sector de la boda en Fuente Palmera, principales asuntos para arrancar la semana
Solo el 17% de los contratos laborales que firman personas con discapacidad en Córdoba lo hacen en empresas, mientras que el 83% restante realizan su actividad en centros especiales. En otro orden de cosas, analizamos el coste diario de un recluso de la prisión de Alcolea. Las indemnizaciones por prisión preventiva que finalizan en absolución oscilan entre los 20-30 euros diarios, aunque la Abogacía tacha de estas cantidades de "anecdóticas". Finalmente el sector de la boda goza de buena salud en Fuente Palmera y factura más de 15 millones de euros y da empleo a 500 personas.
- Solo el 17% de los contratos a personas con discapacidad en Córdoba los hacen empresas
- ¿Cuánto vale un día en prisión preventiva? Esta es la indemnización que abona el Estado a los que salen absueltos
- El sector de la boda en Fuente Palmera factura 15 millones de euros y da empleo a medio millar de personas
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Testimonios de Asociación Síndrome Down Córdoba: «Toda empresa tiene puestos de trabajo adaptables a la discapacidad»
- Entrevista | Ana Belén Martínez: «La formación en edad avanzada tiene su efecto en la calidad de vida»
- Los estudiantes extranjeros aumentan un 70% en seis años en Córdoba
- Vecinos de Valdeolleros vuelven a recoger firmas para reclamar una piscina pública tras "un verano insufrible"
Provincia
- Un desfile de Darío del Rosal recorre un siglo de historia en Disoñamos
- La plataforma por los Caminos Públicos denuncia ocupaciones ilegales en vías pecuarias de Cabra
Internacional
- El partido europeísta se impone en Moldavia pese a perder apoyo en unas votaciones marcadas por la injerencia rusa
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones