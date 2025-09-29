Testimonios de Fundación Prode: «El empleo protegido nos permite no depender de otros»

La Fundación Prode tiene más de 550 personas contratadas en sus centros especiales de empleo de Córdoba y el 55% de los trabajadores que desarrollan su labor en sus unidades de trabajo tienen algún tipo de discapacidad. Según Blas García, presidente de la fundación, «apostamos por el empleo protegido porque eso nos permite no depender de otros, somos nosotros los que garantizamos que nuestros usuarios tengan un empleo y se desarrollen de forma autónoma, ya que el porcentaje de contratación del sector empresarial es muy reducido, son muchas las personas con discapacidad que necesitan un empleo y muy pocas las empresas dispuestas a hacer contratos de este tipo».

En este sentido, Blas García subraya que «no es tarea fácil ni cómoda impulsar y mantener el volumen de empleos que dependen de la fundación y tantas unidades de negocio, hay que tener en cuenta que todo es sin ánimo de lucro, pero nos creemos el propósito y por eso llevamos tantos años». La entidad nació en 1984 en la comarca de Los Pedroches como una iniciativa asociativa liderada por familias comprometidas en combatir la estigmatización y exclusión social de las personas con discapacidad intelectual y actualmente tiene 1.500 usuarios, veinte centros y casi 30 proyectos de emprendimiento social y laboral funcionando simultáneamente. Sus trabajadores tienen contratos indefinidos de jornada completa con sueldos regidos por el convenio de personas con discapacidad para centros especiales de empleo.

En sus filas, hay empleados con discapacidad intelectual, psicosocial, física y sensorial y casi no hay sector laboral que se les resista. Tienen unidades de negocio de muy distinto perfil, desde venta de vehículos seminuevos a taller de reparaciones, jardinería, diseño y marketing, regalos, limpieza, programación informática, digitalización de archivos, gasolinera, restauración, servicios de mantenimiento informático o un hotel como Piedra y Luz de Hinojosa del Duque, entre otras actividades diversas.

«Hay actividades como la gasolinera, en la que todas las personas que trabajan tienen discapacidad, y otros proyectos, como el taller mecánico, en el que hay una mayoría que trabaja con alguna persona sin discapacidad», explica García, «y eso se debe a que en determinados puestos nos cuesta encontrar a personas discapacitadas que tengan la cualificación necesaria para ocupar el puesto en cuestión». Para Prode, cada actividad que desarrollan puede convertirse en una oportunidad para crear un nuevo negocio y más puestos de trabajo. Es el caso de la venta de vehículos seminuevos y de segunda mano Muser Auto, un espacio que está muy vinculado con el taller de reparaciones en el que trabaja Rafael Cachinero, un joven de Villanueva de Córdoba con discapacidad auditiva. Según su testimonio, sufre una enfermedad degenerativa desde hace años que está mermando su escucha sin posibilidad, de momento, de un implante coclear. «Empecé a perder oído poco a poco y en mi trabajo, en el que hay mucho ruido, hay situaciones complicadas», explica, «no sé cómo va a evolucionar la enfermedad, lo que sé es que trabajar en un centro especial de empleo como este hace que me sienta más protegido que en una empresa normal, los compañeros están muy sensibilizados porque todos tenemos alguna discapacidad».