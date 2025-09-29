La socióloga feminista Soledad Murillo inaugura el curso 2026 en el IESA

El Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) celebrará este miércoles, 1 de octubre, a las 18.00 horas la conferencia inaugural de otoño, impartida por la socióloga y exsecretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo y titulada La igualdad como indicador de eficacia. Será en el Salón de Actos del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), de Córdoba, y la entrada es libre hasta completar aforo.

Soledad Murillo es una socióloga feminista, investigadora y política española. Desde el 9 de junio de 2018 hasta el 15 de enero de 2020 fue secretaria de Estado de Igualdad en el gobierno español de Pedro Sánchez. De 2004 a 2008 fue secretaria general de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, ocupando el primer cargo político en materia de Igualdad en el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero. De 2009 a 2013 formó parte del Comité CEDAW (Comité Antidiscriminación de la Mujer) de Naciones Unidas y de 2011 a 2015 fue concejala del Ayuntamiento de Salamanca por el Partido Socialista Obrero Español.

Además, Murillo es doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y profesora titular del Departamento de Sociología y Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Salamanca. En sus investigaciones como socióloga destacan sus trabajos sobre el análisis del tiempo de hombres y mujeres en cuanto a las tensiones que genera compatibilizar mercado de trabajo con vida familiar, analizando por qué es un problema femenino y no masculino dicha conciliación y la investigación sobre el asociacionismo en las organizaciones de mujeres.