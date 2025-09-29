El miércoles a las 18 horas
La socióloga feminista Soledad Murillo inaugura el curso 2026 en el IESA
Con una conferencia titulada 'La igualdad como indicador de eficacia'
El Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) celebrará este miércoles, 1 de octubre, a las 18.00 horas la conferencia inaugural de otoño, impartida por la socióloga y exsecretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo y titulada La igualdad como indicador de eficacia. Será en el Salón de Actos del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), de Córdoba, y la entrada es libre hasta completar aforo.
Soledad Murillo es una socióloga feminista, investigadora y política española. Desde el 9 de junio de 2018 hasta el 15 de enero de 2020 fue secretaria de Estado de Igualdad en el gobierno español de Pedro Sánchez. De 2004 a 2008 fue secretaria general de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, ocupando el primer cargo político en materia de Igualdad en el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero. De 2009 a 2013 formó parte del Comité CEDAW (Comité Antidiscriminación de la Mujer) de Naciones Unidas y de 2011 a 2015 fue concejala del Ayuntamiento de Salamanca por el Partido Socialista Obrero Español.
Además, Murillo es doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y profesora titular del Departamento de Sociología y Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Salamanca. En sus investigaciones como socióloga destacan sus trabajos sobre el análisis del tiempo de hombres y mujeres en cuanto a las tensiones que genera compatibilizar mercado de trabajo con vida familiar, analizando por qué es un problema femenino y no masculino dicha conciliación y la investigación sobre el asociacionismo en las organizaciones de mujeres.
