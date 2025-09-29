Lola Sánchez, nueva inquilina de Sama Naharro: "Llevaba 25 años a la espera de un alquiler social"

Lola Sánchez esperaba esta mañana expectante que Vimcorsa le hiciese entrega de las llaves de la que será su nueva vivienda. Esta cordobesa es una de las 113 personas que entrarán a vivir los próximos días en la segunda fase de los apartamentos de Sama Naharro. Los alquileres sociales de estos pisos oscilan entre los 186,19 euros y los 373,57 euros y albergarán a personas mayores de 65 años.

Lola ha alquilado uno de los apartamentos de una habitación porque vive sola con su perro. Hasta ahora vivía en la carretera de Palma del Río, también de alquiler, pero los propietarios de aquella vivienda querían ponerla en venta. "La casa es una casa vieja y está casi en ruina, pero los dueños no la arreglan porque la quieren vender", explica esta cordobesa que dice que llevaba esperando un piso de Vimcorsa "desde hace 25 años".

Lo que más le gusta de su nueva casa es su ubicación, muy cerca de la Sierra de Córdoba: "A mí me gusta más el campo que la ciudad. Aquí habrá sus problemas, igual que allí, pero bueno me gusta más; los pisos están muy apañados la verdad", añade Lola que espera celebrar su 68 cumpleaños el próximo 4 de octubre en su nueva dirección: una cuarta planta con unas vistas inmejorables a la sierra cordobesa.