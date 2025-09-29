Los inquilinos de la segunda fase de los apartamentos de Sama Naharro de Córdoba ya tienen las llaves de sus pisos

Los inquilinos de las 113 viviendas públicas de alquiler social que componen la segunda promoción de la calle Sama Naharro en Córdoba ya tienen sus llaves y podrán ocupar sus apartamentos en los próximos días. A la animada entrega de llaves han acudido representantes de las tres instituciones que han financiado la construcción de estos pisos para mayores de 65 años: el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que presidía el acto; la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido. Esta segunda fase ha sido acometida por Vimcorsa (que puso a disposición los suelos y aportado 1 millón), ha contado con financiación de la Junta de Andalucía (1,7 millones) y del Gobierno central (5 millones) y ha sido ejecutada por la empresa Vialterra Infraestructuras S. A. En total, ha supuesto una inversión de 10,5 millones de euros.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mira el estractor de uno de los pisos de Sama Naharro. / A. J. González

Los representantes institucionales han visitado uno de los apartamentos antes de comenzar el acto, en el que Moreno y Montero se han dirigido a los inquilinos con sendos discursos salpicados de guiños electorales y reproches entre administraciones sobre vivienda y financiación autonómica. El presidente de la Junta de Andalucía y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda han coincidido, eso sí, en defender la colaboración entre administraciones y de que "pelear menos y trabajar más" por lo que es realmente necesario como la vivienda. Después, Moreno, Montero y Bellido han hecho la entrega simbólica de las llaves a dos hombres y una mujer inquilinos ya de esta nueva promoción de viviendas que dispone de servicios colectivos como bar, peluquería o fisioterapeuta.

Cuatro plantas y muchos servicios

El nuevo edificio de Sama Naharro cuenta con cuatro plantas y bajo y ocupa más de 7.000 metros útiles. Los inquilinos podrán disponer de trasteros privados y comunitarios y una planta subterránea de parking. De los 113 pisos, 99 son de un solo dormitorio, salón con cocina y baño y el resto tienen dos dormitorios, baño y salón con cocina abierta. Los precios de los alquileres oscilan entre los 186,19 euros y los 373,57 euros, en función de los metros cuadrados. El precio de esta segunda fase es un 8,5% superior al de la primera. Todos los pisos están adaptados para facilitar la accesibilidad de sus inquilinos.

En cada planta hay una sala de convivencia, además de las salas comunes, la biblioteca, la sala de ordenador y de televisión y un salón de usos múltiples que hay en la planta baja. Se trata de un inmueble energéticamente eficiente que incluye soluciones arquitectónicas como la orientación hacia la Sierra que permitirá una mejor ventilación.

Según los arquitectos, el proyecto básico inicial se adaptó posteriormente a los criterios de sostenibilidad y eficiencia, incorporando elementos de bloqueo solar y empleando materiales como el hormigón en la fachada y otros prefabricados como los suelos de PVC de tonos grises suaves, que no reducen los estándares de calidad. También disponen de aire acondicionado, instalaciones de aerotermia y un sistema de producción de agua caliente comunitaria.