Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 29 de septiembre de 2025
Esta es la agenda de actos previstos para la jornada de hoy
Semana de Gala 2025
Homenaje ‘Flamenco de Gala’
Comenzaran las actividades de la Semana en memoria de Antonio Gala con un homenaje a cargo de la Federación de Peñas Cordobesas en el que tendrá lugar un recital poético a cargo de Rafaela Hames, Pilar Sanabria, Federico Roca y Fabian Cámara, y la actuación de un cuadro flamenco con Encarna López, al baile; Antonio Plantón El Güeñi, al cante; Chaparro Hijo, al toque, y Hugo López, a las palmas. Entrada libre y gratuita hasta agotar aforo.
CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.
Ambrosio de Morales, 20.
20.00 horas.
Cosmopoética
Encuentro ‘Versos expandidos’
Laura Hojman, Luis Soto Muñoz y Pilar Monsell dialogarán sobre el estado del mundo y el valor de la cultura, como refugio íntimo, pero también necesario instrumento de acción y conocimiento. Presentará el acto Juan Antonio Bernier.
CÓRDOBA. Sala Orive.
Plaza Orive, 2.
18.30 horas.
Cosmopoética
Actividad ‘Las afueras’
Manuel Rivas y Najat El Hachmi realizarán una reunión entre autores que, desde la periferia, ya sea ésta geográfica, lingüística, étnica o cultural, han desarrollado una voz propia, quebrando con su talento la visión mayoritaria que tantas veces opaca tradiciones culturales, haciendo aportaciones que terminan integrándose en el caudal de la creación contemporánea.
CÓRDOBA. Sala Orive.
Plaza Orive, 2.
20.30 horas.
