Sucesos
Un frigorífico ardiendo en plena calle en el Sector Sur moviliza a los bomberos y la Policía Local
La nevera incendiada se encontraba en el exterior de la calle Torremolinos
Un frigorífico ardiendo en la vía pública en el Sector Sur ha movilizado este lunes a los bomberos de Córdoba y la Policía Local que han tenido que actuar para sofocar las llamas, han informado fuentes oficiales a este periódico.
Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Córdoba y dos patrullas de la Policía Local han sido alertadas a las 22.17 de este lunes para apagar un fuego en la vía pública. Al parecer, un frigorífico se ha incendiado por causas que se desconocen en la calle Torremolinos de Córdoba capital.
Hasta el lugar han acudido dos bomberos del Parque Central, un vehículo Bul-5 y un bombero conductor.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones