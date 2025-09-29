Un frigorífico ardiendo en plena calle en el Sector Sur moviliza a los bomberos y la Policía Local

Un frigorífico ardiendo en la vía pública en el Sector Sur ha movilizado este lunes a los bomberos de Córdoba y la Policía Local que han tenido que actuar para sofocar las llamas, han informado fuentes oficiales a este periódico.

Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Córdoba y dos patrullas de la Policía Local han sido alertadas a las 22.17 de este lunes para apagar un fuego en la vía pública. Al parecer, un frigorífico se ha incendiado por causas que se desconocen en la calle Torremolinos de Córdoba capital.

Hasta el lugar han acudido dos bomberos del Parque Central, un vehículo Bul-5 y un bombero conductor.