Nuevo servicio de noticias
Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 29 de septiembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 30 de septiembre, está prevista la siguiente inhumación:
Mercedes Agudo Murillo
La Inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Dolores Padial Flores
La Inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
