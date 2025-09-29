Expertos internacionales visitan la Mezquita-Catedral de Córdoba para conocer el proyecto de la restauración de la macsura

El Cabildo Catedral de Córdoba ha acogido recientemente la visita de un "nutrido grupo de especialistas nacionales e internacionales" que se han desplazado hasta la Mezquita-Catedral para conocer de primera mano el proyecto de restauración integral de la macsura, uno de los espacios más singulares y emblemáticos del monumento.

Los expertos fueron recibidos por el deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, quien, acompañado por el equipo de arquitectos, arqueólogos y restauradores responsables de la intervención, explicó en detalle las fases de los trabajos que actualmente se desarrollan en este espacio de excepcional valor patrimonial. Durante la visita, "pudieron recorrer in situ la zona en la que se concentran las labores de conservación y comprobar los importantes hallazgos que se están produciendo a medida que avanza el proceso", asegura el Cabildo Catedral en una nota de prensa.

"Abiertos por obras"

Este encuentro se enmarca en la "filosofía que el Cabildo viene impulsando" en los últimos años bajo el lema "abiertos por obras", con el objetivo de "conjugar la conservación del patrimonio con la difusión cultural y la investigación científica", afirma el Cabildo. Para la institución capitular, “la restauración no es solo un ejercicio de recuperación material, sino también una oportunidad de generar conocimiento compartido, recibir aportaciones de la comunidad académica y fomentar un diálogo constante con la sociedad”, declaró el deán presidente, Joaquín Alberto Nieva.

En esta línea, tras la visita al interior de la macsura, se celebró una sesión de trabajo con los especialistas invitados, en la que pudieron compartir sus valoraciones sobre el desarrollo de las obras y aportar sugerencias que enriquezcan el proceso. Estas aportaciones son "fundamentales para perfeccionar las actuaciones en curso y consolidar un modelo de gestión abierto al conocimiento interdisciplinar".

El proyecto de restauración

El programa de restauración de la macsura, dirigido por el equipo técnico del Cabildo Catedral, tiene como propósito "garantizar la conservación de este espacio que, desde su creación en época califal, constituye un referente absoluto de la arquitectura y el arte islámico en Occidente". La intervención aborda tanto los elementos arquitectónicos como los revestimientos decorativos, con especial atención a la conservación de mosaicos, yeserías, mármoles y estructuras portantes. Esta intervención tiene un plazo de desarrollo que abarca 15 años, "desde los primeros trabajos para plantear el tipo de intervención que se está llevando a cabo hasta el desarrollo de las investigaciones científicas que devengan de los importantes hallazgos académicos que ofrezca la restauración", continúa la nota.

Joaquín Alberto Nieva, junto a algunos de los expertos. / CÓRDOBA

Las investigaciones realizadas hasta la fecha han "permitido identificar técnicas constructivas originales y aportaciones posteriores que enriquecen la lectura histórica del monumento". Entre los hallazgos más destacados figuran fragmentos decorativos ocultos durante siglos, así como evidencias de las fases de intervención que la macsura experimentó a lo largo de su historia.

El proyecto no solo se centra en la restauración material, sino también en la documentación exhaustiva de cada hallazgo y en la aplicación de técnicas de análisis avanzado que faciliten una mejor comprensión del espacio. En paralelo, se está desarrollando un plan de mantenimiento preventivo que asegure la perdurabilidad de las actuaciones realizadas.

Expertos internacionales en la Mezquita-Catedral de Córdoba. / CÓRDOBA

Expertos asistentes

A la jornada asistieron reconocidos especialistas que acreditan una dilatada trayectoria en los campos de la historia del arte, la arqueología y la arquitectura, lo que otorgó al encuentro un alto nivel científico y académico. Entre ellos se encontraban:

Susana Calvo Capilla , profesora titular de Arte Medieval, Universidad Complutense de Madrid.

, profesora titular de Arte Medieval, Universidad Complutense de Madrid. Antonio Eloy Momplet Míguez , profesor titular de Arte Medieval, Universidad Complutense de Madrid.

, profesor titular de Arte Medieval, Universidad Complutense de Madrid. Fernando Valdés Fernández , profesor titular de Arqueología Medieval (jubilado), Universidad Autónoma de Madrid.

, profesor titular de Arqueología Medieval (jubilado), Universidad Autónoma de Madrid. Alberto León Muñoz , profesor titular de Arqueología, Universidad de Córdoba.

, profesor titular de Arqueología, Universidad de Córdoba. Antonio Vallejo Triano , director del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra.

, director del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra. José Escudero Aranda , Museo Arqueológico de Córdoba.

, Museo Arqueológico de Córdoba. Antonio Almagro Gorbea , arquitecto, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

, arquitecto, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Santiago Huerta Fernández , profesor titular de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.

, profesor titular de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. Paula Fuentes González , profesora de Arquitectura, Universidad de Alcalá de Henares.

, profesora de Arquitectura, Universidad de Alcalá de Henares. María de los Ángeles Jordano Barbudo , catedrática de Arte Medieval, Universidad de Córdoba.

, catedrática de Arte Medieval, Universidad de Córdoba. Carmen González Gutiérrez , profesora de Arqueología Medieval, Universidad de Córdoba.

, profesora de Arqueología Medieval, Universidad de Córdoba. Juan José Primo Jurado , director general del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH).

, director general del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). Román Fernández Bacas-Casares, arquitecto, alcaide del Alcázar de Sevilla, exdirector general de Bellas Artes en el Ministerio de Cultura y exdirector del IAPH.

Compromiso con el patrimonio mundial

El Cabildo Catedral reafirma, a través de iniciativas como esta, su "firme compromiso con la protección, conservación y difusión de la Mezquita-Catedral de Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco". La institución capitular entiende que la mejor manera de preservar este legado único es "trabajar en cooperación con la comunidad científica y mantener una actitud de apertura al conocimiento y a la sociedad".

Con esta visita de expertos, el Cabildo renueva su "apuesta por una gestión patrimonial que combina el rigor técnico con la transparencia, la investigación y la divulgación, garantizando así que las generaciones futuras puedan seguir admirando la belleza y la riqueza histórica de la Mezquita-Catedral".