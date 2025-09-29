Diego Ramírez, nuevo inquilino de Sama Naharro: "Fue entrar en el cuarto baño y me enamoré del piso"

Diego Ramírez es uno de los 113 nuevos inquilinos que ocuparán la segunda fase de los apartamentos para mayores de Sama Naharro. Este lunes ha recogido las llaves de su nueva vivienda, una de las que se han construido con dos habitaciones en una promoción para mayores de 65 años. Este cordobés, que tiene 83 años y disfruta de una condición física extraordinaria --"subo siempre que puedo andando a la Sierra", asegura-, está deseando tomar posesión de su nuevo hogar para poder traer a su mujer, Manuela, que tiene problemas de movilidad. "Fue entrar en el cuarto baño, fue verlo y dijo ya no quiero ver nada más, no me hace falta: me enamoré del piso", asegura.

La hija de este matrimonio, que vive en Palma de Mallorca, se ha quedado expresamente unos días más para conocer el sitio donde vivirán sus padres. "Cuando venga mi hija a Córdoba con dos cuartos tendremos más más desahogo". El piso donde vivía también de alquiler Diego está en el vecino barrio de Moreras, pero no era una vivienda adaptado. "Tengo un piso grande, grandísimo, pero esto es una alegría; está mucho mejor", asegura radiante. "Mi cuarto baño es grande, pero no es como este, que tiene todo accesible", comenta.

Entrega de las llaves de los apartamentos de Sama Naharro / A.J. González

Una espera que merece la pena

Diego es uno de los afortunados que ha conseguido este apartamento que gestiona Vimcorsa, aunque haya sido una construcción financiada por el Ministerio de Vivienda y la Junta de Andalucía. "En lista de espera llevaba ya unos 6 u 8 años", explica, "pero, vamos, que la espera ha merecido la pena", dice este cordobés que vivirá en la planta cuarta y disfrutará de las magníficas vistas de la Sierra.