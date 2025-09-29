Nombramiento
La cordobesa María Paz Castellano se estrena como vocal en el Consejo Estatal de Protección Animal
Este órgano permite que las entidades relacionadas tengan contacto directo con la administración
La vicepresidenta de la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), la cordobesa María Paz Castellano, participó la semana pasada en la constitución del Consejo Estatal de Protección Animal, reunión donde se aprobó el reglamento interno de funcionamiento y se designaron los miembros que constituirán la comisión permanente. Castellano formará parte de ésta última.
La vicepresidenta de la patronal veterinaria ratificó su cargo como vocal de la entidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en un acto presidido por el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, y el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra. El acto fue clausurado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, según informa el CEVE en una nota de prensa.
Funciones
Durante los próximos dos años, la comisión permanente tendrá, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Pleno e impulsar y coordinar las tareas de los grupos de trabajo, o representar al Pleno, en caso necesario, y cuando así se solicite. Castellano será la voz y voto de CEVE en un órgano donde “la administración podrá tener la visión de quienes están en contacto directo con los responsables del cuidado de los animales de compañía. Hemos trabajado mucho para que se nos tuviera en cuenta y se nos escuche”, recuerda la vicepresidenta de CEVE.
El Consejo Estatal de Protección Animal fue creado a partir de la Ley 7/2023 de 28 de marzo. Es un órgano consultivo, de naturaleza interterritorial, cuyo objetivo es fomentar la participación de las administraciones públicas y de la sociedad civil en el ámbito de la protección de los derechos y el bienestar de los animales.
