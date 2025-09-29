Córdoba, sexta capital de provincia en la que es más rentable comprar un piso para alquilarlo

Córdoba es la sexta capital de provincia de España en la que es más rentable comprar un piso para ponerlo en alquiler. Según un estudio de pisos.com, un importante portal web inmobiliario, una persona que adquiera una vivienda en la ciudad obtiene, de media, una rentabilidad bruta anual del 7,01%. La capital de provincia que lidera la estadística es Tarragona, con un 8,09%, seguida de Jaén (7,35%), Ávila (7,13%), Castellón (7,10%), Sevilla (7,03%) y la capital cordobesa.

Tal y como muestra la estadística de pisos.com, la rentabilidad bruta del alquiler en España en agosto de 2025 fue del 6,82%. Este es el rédito anual que un propietario de una vivienda consiguió al ponerla en alquiler tras su adquisición. Así, teniendo en cuenta que el precio medio de compra de una residencia tipo de 90 m2 en España fue de 216.720 euros (2.408 euros/m2) y que la renta media mensual fue de 1.232 euros, el propietario obtuvo un total de 14.785 euros brutos anuales, lo que le arrojó una rentabilidad bruta por el activo del 6,82%. Esto supone un incremento de ochenta y seis centésimas respecto al mismo periodo de 2024 (5,96%) y un aumento de ocho centésimas con relación al pasado mes de julio del 2025 (6,74%).

Carteles en una inmobiliaria de Córdoba. / Manuel Murillo

En este sentido, Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, señala que “actualmente alquilar en solitario es un lujo en las principales capitales de provincia". Antes, explica Font, "vivir de alquiler permitía ahorrar para, transcurridos unos años, dar el paso hacia la compra, algo que ahora es imposible”.

Por provincias

El ranking de pisos.com sobre la rentabilidad media del alquiler de las capitales de provincia españolas dibuja una horquilla que va desde una rentabilidad del 8,09% registrada en Tarragona al 3,81% de Donostia-San Sebastián. En este sentido, los precios más competitivos se encontraron en la ya citada Tarragona (8,09%), Jaén (7,35%), Ávila (7,13%), Castellón de la Plana (7,10%), Sevilla (7,06%), Córdoba (7,01%), Segovia (6,96%), Barcelona (6,90%), Almería (6,88%) y Murcia (6,77%). En el ranking de rentabilidad de las capitales de provincia menos beneficiosas fueron Donostia-San Sebastián (3,81%), Palma (4,36%), Cádiz (4,59%), Pamplona (4,67%), Málaga (4,69%), A Coruña (4,70%), Salamanca (4,83%), Bilbao (4,83%), Santander (4,84%) y Logroño (4,89%). “Tanto Madrid como Barcelona continúan mostrando una evolución positiva consolidando una tendencia al alza en su rentabilidad, que se sitúa en un 5,18% y un 6,90%, respectivamente. Ambas ciudades refuerzan su posición como polos de atracción para la inversión inmobiliaria”, afirma el experto.

Rentabilidad de los propietarios de viviendas en alquiler en las capitales de provincia. / CÓRDOBA

¿Qué es la rentabilidad bruta del alquiler?

Según explica el propio portal inmobiliario pisos.com, se trata del “rédito anual que un propietario de una vivienda consiguió al ponerla en alquiler tras su adquisición”. El informe utiliza el precio medio de compra de una vivienda de 90 metros cuadrados en España, que es de 216.450 euros (2.405 euros el metro cuadrado) y la renta media mensual nacional, que ascendió a 1.205 euros. Esto da un total de 14.461 euros brutos de ingresos para el arrendador, lo que supone la mencionada cifra del 6,68% a nivel nacional.

Lo que no se tiene en cuenta

Hay que tener en cuenta que la medición de la rentabilidad bruta no contempla los gastos derivados de la propiedad de una vivienda. Sustituir un termo o una caldera, cambiar una lavadora cuando se estropea por el uso continuado, reponer muebles o pintar cada cierto tiempo las paredes son solo algunos de los gastos que debe realizarse para que un inmueble no se deteriore de forma evidente con el paso del tiempo.

Otros desembolsos, como las cuotas de la comunidad o las derramas extraordinarias para reformas en el bloque de pisos o en la intercomunidad tampoco se incluyen para calcular la rentabilidad bruta que, simplemente, divide el precio de compra de la vivienda entre el ingreso anual por su alquiler. No obstante, una persona interesada en adquirir una vivienda para arrendarla debe contar con estos gastos para elaborar su presupuesto y su plan de inversión.