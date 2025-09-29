Adiós al veranillo de San Miguel en Córdoba: lluvias y máximas contenidas antes de un nuevo cambio

Córdoba despide el mes de septiembre con lluvias y bajada de las temperaturas. Un panorama atípico para esta época del año en la que habitualmente lo que se experimenta es un retorno al verano con temperaturas inusualmente altas, en lo que popularmente se conoce como veranillo de San Miguel por la coincidencia en fechas con este santoral, que se celebra este lunes 29 de septiembre.

Lejos del calor, la semana comienza con lluvias, fruto de los coletazos del exhuracán Gabrielle, reconvertido en tormenta extratropical, y que está barriendo Andalucía desde el domingo y durante la jornada del lunes. En la capital se espera que las precipitaciones cesen a media tarde. Las temperaturas oscilarán esta jornada entre los 25º de máxima y los 14 grados de mínima.

A la espera del calor

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta que estas temperaturas contenidas se mantendrán durante la mayor parte de la semana, con la marca de 30 grados como referencia, en la línea con los valores propios de este momento del año.

El tiempo anticiclónico regresará a partir del martes 30 de septiembre, aunque se mantendrá la presencia de nubes sin probabilidad de chubascos. El martes se espera una horquilla de temperaturas entre los 13 y 29 grados. El miércoles entre 14 y 30 grados. Y el jueves, nueva subida, con 31º de máxima y 15º de mínima.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

El tiempo en Córdoba este fin de semana

El aumento de las temperaturas será más acusado durante el fin de semana, dejándose notar desde el viernes. Las máximas oscilarán entre los 32º previstos para el viernes y los 33º que marcarán los termómetros el sábado y domingo; mientras que las mínimas mantendrán los valores del resto de la semana variando entre los 14 y los 13 grados.

¿Cuándo caerán las temperaturas?

A la espera de que avance el pronóstico de la Aemet, otros portales meteorológicos señalan que los termómetros se mantendrán por encima de los 30 grados durante los primeros días de la próxima semana y será a partir del viernes 10 de octubre cuando las marcas caigan para situarse en el entorno de los 28 grados.