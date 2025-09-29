Córdoba acoge al primer menor migrante trasladado desde Ceuta tras la declaración de la contingencia migratoria

La ciudad autónoma de Ceuta ha llevado a cabo este domingo el primer traslado de menores migrantes acogidos en la ciudad hacia centros de otras autonomías al mantener una elevada presión migratoria.

Fuentes del Gobierno ceutí han señalado a Efe que un menor marroquí, de 17 años, ha sido acogido por Andalucía, concretamente en Córdoba, dentro del proceso abierto para la salida de los niños que han entrado ilegalmente en la ciudad.

El menor abandonó la ciudad acompañado por un educador justo unos días después de la visita oficial a la ciudad del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, quien anunció que este proceso comenzaría o bien a finales de semana o bien a principios de la presente.

Dos mecanismos diferenciados

El Real Decreto Ley aprobado por el Ejecutivo establece dos mecanismos diferenciados: uno para los menores llegados tras la declaración de la contingencia migratoria, con un plazo administrativo de 15 días, y otro para los que ya se encontraban en los territorios frontera antes de dicha declaración, con un plazo de hasta cuatro meses.

Menores migrantes en Ceuta. / Antonio Sempere / Europa Press

Ceuta acoge actualmente a 563 menores, una situación que obligó al Gobierno local a solicitar de manera temprana la declaración de contingencia migratoria extraordinaria.

La ciudad autónoma tiene una capacidad ordinaria, calculada por población, para acoger a 97 menores y todo lo que supere esa capacidad sería una sobreocupación, se entra en contingencia migratoria y se trasladan a otras autonomías.

Lo más inminente es el traslado de los menores que han llegado desde el periodo de vigencia del real decreto, que en el caso de la autonomía ceutí afectaría a una veintena de menores.