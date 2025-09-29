Ayuntamiento de Córdoba
Este es el calendario de fiestas populares en Córdoba 2026
La Feria de Nuestra Señora de la Salud de 2026 tendrá lugar entre el 23 y el 30 de mayo
La Feria de Nuestra Señora de la Salud de 2026 tendrá lugar entre el 23 y el 30 de mayo, después de un mes de fiestas locales como los Patios y las Cruces. La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes el calendario de fiestas para el año próximo, que comienza como siempre el 5 de enero con la Cabalgata de los Reyes Magos y finalizará el 31 de diciembre con la tradicional Fiesta de Fin de año en la plaza de las Tendillas.
El calendario de fiestas populares incluye el cronograma de todos los eventos que se celebrarán en Córdoba, desde el Mayo Festivo, hasta la Semana Santa, así como los principales eventos culturales promovidos por el Ayuntamiento de la ciudad como el Festival de la Guitarra, la primera quincena de julio o Cosmopoética, del 25 de septiembre al 3 de octubre. De todas ellas, la fiesta de los Patios es una de las más esperadas entre quienes visitan la ciudad, y en 2026 tendrá lugar entre el 4 de mayo y el 17 de mayo. Además, la Cata del Vino vuelve a programarse en abril. Sí cambia la fecha de Flora, que este año se celebrará del 12 al 22 de diciembre, a las puertas de la Navidad.
En cuanto a la Semana Santa, el Domingo de Ramos será el 29 de marzo y el de Resurrección el 5 de abril.
Este es el calendario completo de fiestas en Córdoba para 2025
- 5 de enero: Cabalgata de los Reyes Magos.
- Del 23 al 25 de enero: mercado temático.
- Del 27 de enero al 7 de febrero: concurso de carnaval.
- Del 25 de enero al 22 de febrero: carnaval en la calle.
- Del 29 de marzo al 5 de abril: Semana Santa.
- 12 de abril: Fiesta de la Virgen de Belén (habas en las Ermitas).
- 19 de abril: Romería de Santo Domingo.
- Del 24 al 27 de abril: la Cata del Vino Montilla Moriles.
- Del 29 de abril a 3 de mayo: Cruces de Mayo.
- 26 de abril: Batalla de las Flores.
- 3 de mayo: Romería de la Virgen de Linares.
- Del 4 al 17 de mayo: Fiesta de los Patios y Rejas y Balcones.
- Del 23 al 30 de mayo: Feria de Nuestra Señora de la Salud.
- 20 de junio: Noche Blanca del Flamenco.
- Del 1 al 4 de julio: Feria de la barriada de Los Ángeles.
- Primera quincena de julio: Festival de la Guitarra.
- Del 8 al 12 de julio: Feria de El Higuerón.
- Del 15 al 19 de julio: Feria de Villarrubia.
- Del 23 al 26 de julio: Feria de Santa Cruz.
- Del 22 al 26 de julio: Feria de Cerro Muriano.
- Del 29 de julio a 2 de agosto: Feria de Alcolea.
- Del 12 al 16 de agosto: Feria de Trassierra.
- Del 4 al 8 de septiembre: Velá de la Fuensanta.
- De junio a octubre: verbenas populares.
- Cosmopoética: del 27 de septiembre al 5 de octubre.
- Flora: del 12 al 22 de diciembre.
- Programa de Navidad: del 1 de diciembre al 6 de enero.
- 31 de diciembre: Fiesta de Fin de Año.
