Este es el calendario de fiestas populares en Córdoba 2026

La Feria de Nuestra Señora de la Salud de 2026 tendrá lugar entre el 23 y el 30 de mayo, después de un mes de fiestas locales como los Patios y las Cruces. La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes el calendario de fiestas para el año próximo, que comienza como siempre el 5 de enero con la Cabalgata de los Reyes Magos y finalizará el 31 de diciembre con la tradicional Fiesta de Fin de año en la plaza de las Tendillas.

El calendario de fiestas populares incluye el cronograma de todos los eventos que se celebrarán en Córdoba, desde el Mayo Festivo, hasta la Semana Santa, así como los principales eventos culturales promovidos por el Ayuntamiento de la ciudad como el Festival de la Guitarra, la primera quincena de julio o Cosmopoética, del 25 de septiembre al 3 de octubre. De todas ellas, la fiesta de los Patios es una de las más esperadas entre quienes visitan la ciudad, y en 2026 tendrá lugar entre el 4 de mayo y el 17 de mayo. Además, la Cata del Vino vuelve a programarse en abril. Sí cambia la fecha de Flora, que este año se celebrará del 12 al 22 de diciembre, a las puertas de la Navidad.

En cuanto a la Semana Santa, el Domingo de Ramos será el 29 de marzo y el de Resurrección el 5 de abril.

La Entrada Triunfal accede a la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba. / Manuel Murillo

Este es el calendario completo de fiestas en Córdoba para 2025