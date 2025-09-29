El Ayuntamiento de Córdoba adjudica la sustitución de zonas infantiles en Ciudad Jardín y Santa Rosa

La junta de gobierno local ha adjudicado este lunes el contrato para el suministro y la obra de renovación e implantación de nuevas áreas infantiles en Córdoba en el parque Juan Carlos en Ciudad Jardín y Santa Rosa. En concreto, esta licitación se divide en dos fases (se ha adjudicado una de ellas) e incluye la implantación de seis nuevas zonas de juego infantil en Ciudad Jardín, Orive, el Plan Renfe y Santa Rosa. El presupuesto de licitación del contrato global asciende a 367.312,30 euros más 77.135,58 euros en concepto de IVA, siendo el presupuesto base de licitación de 444.447,88 euros.

En concreto ha sido el lote 2 el que se ha adjudicado hoy a la empresa HPC Ibérica, S.A por 182.811,10 euros y con las siguientes mejoras incluidas en su oferta: inclusión menores con discapacidad cognitiva, ampliación plazo garantía en 3 años o más sobre el mínimo fijado, aprovechamiento de las zonas infantiles y/o biosaludables consistente en el suministro extra de 6 elementos y aumento en 34 del número de usuarios respecto al mínimo exigido.

En concreto, las actuaciones previstas en el contrato global se harán en las siguientes ubicaciones: el Plan Renfe, entre la avenida de la Libertad y la avenida América, junto al edificio de Canal Sur; en el Plan Renfe, en la avenida Al Nasir a la altura del edificio número 7; en el parque de Turruñuelos, en la calle Rafael Rivas Gomez; en el Jardín de Orive; en el Jardín Juan Carlos I, entre las calles Antonio Maura y Albéniz, detrás del Rectorado de la Universidad de Córdoba, y en el Jardín de Banesto, en la calle Almendro junto al centro de mayores Antonio Pareja.

Callejón de Orive y Jardines de Orive / MANUEL MURILLO / COR

Subvenciones de la Diputación

Esta actuación se llevará a cabo a partir de las subvenciones de la Diputación de Córdoba de los planes provinciales de obras y servicios de la provincia de Córdoba, durante el cuatrienio 2024-2027 para la actuación de renovación e implantación de nuevas áreas infantiles en la ciudad de Córdoba. El objeto del proyecto es la renovación e implantación de nuevas áreas infantiles para servir de promoción de estilos de vida sanos en la infancia y la adolescencia, generando espacios saludables que potencien la actividad física y la salud al aire libre. El Ayuntamiento de Córdoba acondicionará los terrenos, delimitará las áreas mediante vallas, señalizará con carteles informativos para una correcta identificación, con instrucciones a sus usuarios. Además, se instalarán juegos infantiles de diferentes modalidades, toboganes, columpios, elementos de trepa, que se dispondrán sobre terrenos acondicionados para amortiguar posibles caídas en altura de sus usuarios, según correspondan.