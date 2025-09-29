El acusado de asesinar a un hombre en la calle Platero Pedro de Bares en Córdoba alega defensa propia

El acusado de, presuntamente, asesinar a un hombre en la calle Platero Pedro de Bares en abril de 2024 ha afirmado este lunes, durante la primera sesión del juicio, que actuó en defensa propia. De acuerdo con su relato de los hechos, dio un navajazo al aire y sin saber a quién hería, después de ser agredido por su amigo y por la mujer a quien acompañaban en una vivienda (pareja sentimental del encartado) en el barrio de Sagunto de Córdoba.

De este modo, la sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba ha iniciado hoy el juicio con Tribunal del Jurado y la primera persona en declarar ha sido el procesado. El Ministerio Fiscal y las dos acusaciones particulares ejercidas por la familia de la víctima (los padres y su viuda e hijos menores de edad) solicitan que se le impongan 20 años de prisión por asesinato.

Sostienen que el encartado, su ex pareja y un amigo de esta pasaron la noche juntos en el domicilio de ella, consumiendo estupefacientes y bebiendo alcohol. El acusado, supuestamente, se puso violento con la mujer y agredió mortalmente a la víctima después de que le echaran de la vivienda, ya en las primeras horas de la mañana.

Sin embargo, este individuo, de nacionalidad rumana, ha declarado hoy que la mujer era su pareja sentimental y que ella conoció a la víctima en la tarde del día anterior a los hechos (ocurridos el 11 de abril del año pasado) cuando fueron a pagar una factura de internet al barrio del Sector Sur.

De acuerdo con su versión, él conocía al fallecido de la prisión y este hombre le pidió dormir en su casa porque tenía problemas personales. Además, mantiene que convivía con su pareja pese a tener una orden de alejamiento de ella.

"No te enteras"

En la primera sesión del juicio, el acusado se ha dirigido a la fiscal y al letrado que representa a la viuda de la víctima diciéndoles "no te enteras". El magistrado Juan Luis Rascón le ha llamado la atención cuando se ha dado la vuelta para dirigirse también a los dos agentes de la Policía Nacional presentes en la sala.

A preguntas de las partes, ha afirmado que telefoneó a la hermana de su pareja para que intermediase, porque los vecinos daban golpes en la pared para quejarse por la música y el ruido. Según su relato, esto motivó que ella le tirase de la litera donde se encontraba, que le arrastraran hasta el salón y le golpearan, haciéndole caer sobre una mesa de cristal. En la caída, además, una capucha le cubrió la cabeza.

En esta situación, asegura que cogió la navaja que habían empleado para cortar la droga, que pertenecía a la mujer, y dio un navajazo al aire, y la víctima le dijo "me has pinchado". Esa noche consumieron en el piso porros, pasta base, cocaína, alcohol y tabaco.

El procesado, quien sufre una cojera y una discapacidad del 56%, señala que tras la agresión abandonó la vivienda porque se había citado con la hermana de su pareja en un aparcamiento próximo. Fue allí donde lo detuvo la Policía y momentos antes se deshizo de la navaja.

En el juicio, se ha puesto de manifiesto que aquella noche las tres personas que estaban en la casa grabaron imágenes para Tik Tok. La víctima hizo una videollamada a su madre, supuestamente, para pedirle dinero para la droga.