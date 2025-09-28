Vecinos de Valdeolleros vuelven a recoger firmas para reclamar una piscina pública tras "un verano insufrible"

La Asociación Vecinal Valdeolleros ha vuelto a recoger firmas con el objetivo de visibilizar la urgente demanda de una piscina pública municipal en el barrio tras el verano más caluroso de la historia y "que resultará el más fresco del resto de nuestra vida", afirman en respuesta a "las condiciones cada vez más insoportables que vive el barrio durante los meses de calor".

"No aceptamos que la única opción para sobrellevar cinco meses de altas temperaturas que cada vez se alargan más en el tiempo, sea encerrarnos en casa con el aire acondicionado —quien pueda pagarlo— o huir del barrio durante todo el verano", expresan al tiempo que aseguran que "existen soluciones viables, públicas y al alcance del Ayuntamiento que mejorarían la vida de nuestros barrios y harían de Córdoba una ciudad más habitable".

Ante "la inacción" del Ayuntamiento, los vecinos continúan recogiendo firmas para avalar que es una petición necesaria y avalada por el vecindario. De hecho, en apenas dos horas de mesa, se han recogido más de 200 firmas, que se unen a las más de 2.000 que llevan recogidas hasta ahora. También, durante la actividad han pintado una pancarta con ayuda de vecinos y vecinas que se acercaban a colaborar.

"Ya en otras ocasiones hemos planteado propuestas, como la creación de un refugio climático en el Centro Cívico Norte, que a día de hoy sigue sin respuesta", han agregado antes de asegurar que una piscina municipal "cumple esa función de refugio climático: un espacio común, accesible y no vinculado al consumo, donde mayores, niños, familias y toda la vecindad puedan disfrutar del verano con dignidad".

Motivos de los vecinos

Para los vecinos de Valdeolleros el calor extremo es ya una realidad ineludible en Córdoba: las temperaturas elevadas, los episodios continuados de calor con más de 40 días a más de 40 grados y la falta de espacios acondicionados como refugio térmico hacen que la población sufra especialmente en los barrios con menos equipamiento público.

Además, "las pocas piscinas públicas existentes se saturan durante los días más calurosos, lo que evidencia que la oferta no cubre la demanda". Asimismo, aseguran que muchos vecinos no tienen cerca una piscina pública; las alternativas privadas son costosas o tienen barreras de acceso.

Actualmente, Córdoba solo cuenta con dos piscinas municipales, todas ellas en la zona sur de la ciudad. Para un vecino de Valdeolleros, la más cercana está a más de media hora de distancia. Mientras tanto, las opciones privadas, como el GoFit o la piscina del Carmen, "resultan inaccesibles por listas de espera, suscripciones elevadas o precios de 12 euros al día".

Además, afirman que el barrio dispone de solares que podrían destinarse a esta infraestructura. Construir una piscina municipal en Valdeolleros, según sus cálculos, tendría un coste aproximado de menos de 2 millones de euros, según datos de proyectos similares en otros municipios. Por todo ello insisten en que en Valdeolleros, "una piscina pública no es un lujo, es una necesidad".