La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El sufrido empate del Córdoba CF, el aumento de estudiantes extranjeros en Córdoba y la Media Maratón Córdoba-Almodóvar del Río, principales temas para cerrar la semana
El Córdoba CF empata contra el filial de la Real Sociedad en un encuentro mediocre de los blanquiverdes y salvado gracias a Dalisson e Iker Álvarez. Córdoba cuenta con más de 6.200 estudiantes extranjeros, una cifra que ha crecido más de un 70% en los últimos seis años. Casi la mitad de ellos son de América. Más de 1.200 corredores han participado este domingo en la Media Maratón Córdoba-Almodóvar del Río, una cita que han ganado Jesús Alguacil y Yolanda Villalba.
- Íker Álvarez y Dalisson rescatan al Córdoba CF de la mediocridad en Anoeta
- Los estudiantes extranjeros aumentan un 70% en seis años en Córdoba
- Jesús Alguacil y Yolanda Villalba se coronan en la Media Córdoba-Almodóvar
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Integración e intercambio cultural en las aulas de Córdoba
- Los vecinos de Alcolea recrean su batalla más gloriosa
- Vecinos de Valdeolleros vuelven a recoger firmas para reclamar una piscina pública tras "un verano insufrible"
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- El mercadillo de El Arenal inaugura el tercer curso de su espacio de respiro familiar para hijos de vendedores
Provincia
- La Virgen de Araceli de Lucena vuelve a su santuario tras la Magna
- La Virgen de la Sierra de Cabra llega por vez primera a los barrios de Pedro Garfias y de Belén
- La Primitiva deja más de 41.000 euros a un acertante de Peñarroya-Pueblonuevo
Cultura
Andalucía
- La lucha de los médicos andaluces contra el alzhéimer: "Podemos soñar con la cura en un plazo de 15 o 20 años"
Deportes
- El Córdoba Futsal se desinfla ante el campeón Jimbee Cartagena y encaja otra goleada
- Dos notables en un equipo plano y sin alma, el Córdoba CF en Anoeta
- Iván Ania, tras el empate ante la Real Sociedad B: "tenemos dos caras"
España
- Feijóo plantea visados para migrantes que tengan en cuenta el "conocimiento de nuestra cultura"
- Yolanda Díaz cambia de estrategia respecto a Podemos: "Hay que empezar a señalarles"
Internacional
- Marruecos impide protestar a su generación zeta con detenciones y blindando Rabat con centenares de policías
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones