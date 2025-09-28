Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El sufrido empate del Córdoba CF, el aumento de estudiantes extranjeros en Córdoba y la Media Maratón Córdoba-Almodóvar del Río, principales temas para cerrar la semana

Dalisson celebra su gol ante la Real Sociedad B junto a Isma Ruiz.

Dalisson celebra su gol ante la Real Sociedad B junto a Isma Ruiz. / Lof

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Córdoba CF empata contra el filial de la Real Sociedad en un encuentro mediocre de los blanquiverdes y salvado gracias a Dalisson e Iker Álvarez. Córdoba cuenta con más de 6.200 estudiantes extranjeros, una cifra que ha crecido más de un 70% en los últimos seis años. Casi la mitad de ellos son de América. Más de 1.200 corredores han participado este domingo en la Media Maratón Córdoba-Almodóvar del Río, una cita que han ganado Jesús Alguacil y Yolanda Villalba.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Andalucía

Deportes

España

Internacional

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents