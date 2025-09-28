El Córdoba CF empata contra el filial de la Real Sociedad en un encuentro mediocre de los blanquiverdes y salvado gracias a Dalisson e Iker Álvarez. Córdoba cuenta con más de 6.200 estudiantes extranjeros, una cifra que ha crecido más de un 70% en los últimos seis años. Casi la mitad de ellos son de América. Más de 1.200 corredores han participado este domingo en la Media Maratón Córdoba-Almodóvar del Río, una cita que han ganado Jesús Alguacil y Yolanda Villalba.

