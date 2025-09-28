Diferentes actores sociales y políticos reflexionan y dejan sus propuestas sobre cómo atajar el problema del acceso a la vivienda en los jóvenes, a quienes la compra de un piso en Córdoba se les antoja imposible y el alquiler cada vez más caro. Lucena vivió ayer una jornada histórica con una Magna que conjugó a la perfección fe y santería. Por último, hablamos con José Luis García-Palacios, presidente de Caja Rural del Sur y que asegura que: "Córdoba disfrutará de un florecimiento empresarial en los próximos años".

