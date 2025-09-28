Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del domingo 28 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las propuestas de diez actores clave sobre cómo resolver el problema de la vivienda entre los jóvenes; la crónica de la Magna de Lucena y una entrevista con el presidente de Caja Rural del Sur, principales temas del día

Un joven pasa frente a una inmboliaria.

Un joven pasa frente a una inmboliaria. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Diferentes actores sociales y políticos reflexionan y dejan sus propuestas sobre cómo atajar el problema del acceso a la vivienda en los jóvenes, a quienes la compra de un piso en Córdoba se les antoja imposible y el alquiler cada vez más caro. Lucena vivió ayer una jornada histórica con una Magna que conjugó a la perfección fe y santería. Por último, hablamos con José Luis García-Palacios, presidente de Caja Rural del Sur y que asegura que: "Córdoba disfrutará de un florecimiento empresarial en los próximos años".

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Toros

Agricultura

Deportes

Andalucía

  1. El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
  2. Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
  3. La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
  4. Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
  5. La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
  6. Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
  7. Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
  8. Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones

