Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inclusión

Kilómetros solidarios: casi 700 personas participan en la carrera de Acpacys

Esta cita busca visibilizar, concienciar y apoyar la labor de la asociación

Unas 700 personas participan en la Carrera Acpacys

Unas 700 personas participan en la Carrera Acpacys

Ver galería

Unas 700 personas participan en la Carrera Acpacys / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Casi 700 personas han participado este domingo en Córdoba en la Carrera Solidaria Acpacys 2025, una cita ya célebre en la ciudad donde los cordobeses se vuelcan de manera solidaria por la causa de mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y otras condiciones similares.

El recorrido, como suele ser habitual en estos últimos 12 años de historia, ha sido de cinco kilómetros dando dos vueltas por la zona del carril bici del Vial Norte y, además de andando o corriendo, también con la posibilidad de hacerlo en bicicleta o silla de ruedas eléctrica para las personas con diversidad funcional, recorriendo el propio carril bici.

Esta cita, a la que han acudido cientos de personas, busca visibilizar, concienciar y apoyar la labor que realiza la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral en un ambiente familiar y muy emotivo, donde los participantes, mucho ya veteranos, son acompañados también por representantes institucionales y de empresas que apoyan la causa de Acpacys.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
  2. Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
  3. La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
  4. Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
  5. La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
  6. Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
  7. Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
  8. Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones

Kilómetros solidarios: casi 700 personas participan en la carrera de Acpacys

Kilómetros solidarios: casi 700 personas participan en la carrera de Acpacys

Vecinos de Valdeolleros vuelven a recoger firmas para reclamar una piscina pública tras "un verano insufrible"

Vecinos de Valdeolleros vuelven a recoger firmas para reclamar una piscina pública tras "un verano insufrible"

Las llamadas al teléfono de atención a las mujeres en Córdoba aumentan un 20% durante este verano

Las llamadas al teléfono de atención a las mujeres en Córdoba aumentan un 20% durante este verano

CSIF reclama al alcalde de Córdoba que impulse el "nuevo acuerdo y convenio colectivo" del Ayuntamiento

CSIF reclama al alcalde de Córdoba que impulse el "nuevo acuerdo y convenio colectivo" del Ayuntamiento

El PSOE de Córdoba espera que el nuevo Plan Municipal de Arbolado triplique la masa verde de la ciudad

El PSOE de Córdoba espera que el nuevo Plan Municipal de Arbolado triplique la masa verde de la ciudad

El mercadillo de El Arenal inaugura el tercer curso de su espacio de respiro familiar para hijos de vendedores

El mercadillo de El Arenal inaugura el tercer curso de su espacio de respiro familiar para hijos de vendedores

Luis Muñoz, reconocido por su trayectoria empresarial: "Mi ilusión siempre ha sido crear puestos de trabajo"

Luis Muñoz, reconocido por su trayectoria empresarial: "Mi ilusión siempre ha sido crear puestos de trabajo"

Crónica política de la semana: Arqueología sentimental de Córdoba

Crónica política de la semana: Arqueología sentimental de Córdoba
Tracking Pixel Contents