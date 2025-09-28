Kilómetros solidarios: casi 700 personas participan en la carrera de Acpacys

Casi 700 personas han participado este domingo en Córdoba en la Carrera Solidaria Acpacys 2025, una cita ya célebre en la ciudad donde los cordobeses se vuelcan de manera solidaria por la causa de mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y otras condiciones similares.

El recorrido, como suele ser habitual en estos últimos 12 años de historia, ha sido de cinco kilómetros dando dos vueltas por la zona del carril bici del Vial Norte y, además de andando o corriendo, también con la posibilidad de hacerlo en bicicleta o silla de ruedas eléctrica para las personas con diversidad funcional, recorriendo el propio carril bici.

Esta cita, a la que han acudido cientos de personas, busca visibilizar, concienciar y apoyar la labor que realiza la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral en un ambiente familiar y muy emotivo, donde los participantes, mucho ya veteranos, son acompañados también por representantes institucionales y de empresas que apoyan la causa de Acpacys.