Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 28 de septiembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Cosmopoética
Espectáculo familiar ‘Planeta poesía’
Se trata de un viaje poético donde las personas adultas se vuelven niñas y niños… ¡y los peques se transforman en poetas!
CÓRDOBA. Biblioteca Central.
Ronda Marrubial, s/n.
De 11.00 a 12.00 horas.
Cosmopoética
Recital ‘versos y flores’
Un recital diferente en el que, acompañados del guitarrista flamenco Jesús Alamillos, serán los propios vecinos del barrio quienes lean los versos seleccionados por la poeta Pilar Sanabria. De esta manera, en un espacio tan simbólico como un patio, se fusionarán flamenco, poesía y la belleza de las flores.
CÓRDOBA. Patios del Casco Histórico.
Pastora, 2 (Sede de la Asociación de Patios y Rejas de Córdoba Claveles y Gitanillas).
12.00 horas.
Cosmopoética
Lecturas poéticas en la Sala Orive
Dentro de las actividades programadas en Cosmopoética tendrá lugar Verso a verso, unas lecturas poéticas colectivas que darán a conocer al público toda la rica variedad de la poesía contemporánea a cargo de Ana Verga Burgos, Ángela Segovia y Lucía Romero. Presentará el acto Clara Ramírez Baum. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Sala Orive.
Plaza Orive, 2.
18.30 horas.
Cosmopoética
Encuentro ‘ A dos voces’
Manuel Cuenca Sandoval y Mariana Enríquez participan en un encuentro entre dos autores, un diálogo en el cual la poesía, o en general la literatura, salva la diferencia de edad, de procedencias o de experiencias vitales. Presentará el acto Clara Ramírez Baum. Entrada libre según aforo.
CÓRDOBA. Sala Orive.
Plaza Orive, 2.
20.30 horas.
Visita guiada
‘Córdoba encuentro de Culturas’
En esta exposición, la ciudad superpuesta de Córdoba revela, a través de sus piezas más emblemáticas, la huella de las distintas culturas que han habitado la ciudad y su territorio. Reserva previa en la web https://acortar.link/txQLY8. Plazas limitadas.
CÓRDOBA. Museo Arqueológico.
Pl. de Jerónimo Páez, 7.
12.00 horas.
Música
‘La Orquesta suena en la provincia’
Concierto de la Orquesta de Córdoba. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CABRA. Teatro ‘El Jardinito’.
Avda. Fernando Pallarés, 8.
20.00 horas.
