Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 28 de septiembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 29 de septiembre, está prevista la siguiente inhumación:
Francisca Luque Marín
La Inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio La Fuensanta.
Rafael Ordóñez Villafranca
La Inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio San Rafael.
Rafaela López Cuadra
La Inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio San Rafael.
