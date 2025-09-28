CSIF reclama al alcalde de Córdoba que impulse el "nuevo acuerdo y convenio colectivo" del Ayuntamiento

El sindicato CSIF ha mantenido una reunión con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la segunda teniente de alcalde delegada de Recursos Humanos y Salud Laboral, Gestión, Salud y Consumo y Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, para "analizar distintas cuestiones relacionadas con los intereses de la plantilla del Consistorio y del conjunto de la ciudad", explica este sindicato en una nota de prensa. Por parte de la central sindical han acudido el presidente de CSIF Córdoba, Antonio Rafael López, el vicepresidente de la organización, Daniel Sáez, y el responsable de la sección sindical del sindicato en el Ayuntamiento, Vicente del Río.

El encuentro, que se ha desarrollado en un "ambiente distendido", ha servido para presentar oficialmente al nuevo comité ejecutivo del sindicato a nivel provincial tras la celebración del último congreso. El máximo responsable de CSIF Córdoba ha remarcado el "carácter independiente, reivindicativo, fiable, comprometido y negociador del modelo sindical que defiende la organización". En este sentido, López se ha referido a la situación de la negociación del nuevo acuerdo marco y del convenio colectivo del Ayuntamiento, destacando la "necesidad de que se incluyan aquellos acuerdos que sirvan para mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y las trabajadoras municipales y la calidad del servicio público que prestan".

Formar parte de los foros

Del mismo modo, el presidente de CSIF Córdoba ha reiterado al alcalde la petición de la central sindical, "como organización más representativa de las empleadas y los empleados públicos, de formar parte de aquellos foros impulsados por el Ayuntamiento". El dirigente sindical ha puesto como ejemplo las comisiones relativas a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), "un ámbito en el que CSIF no está presente en este momento, pese a ser el sindicato mayoritario entre el personal civil del Ministerio de Defensa en Córdoba", asegura el sindicato.

La central sindical, mayoritaria en la educación pública tanto en Andalucía como en Córdoba, también ha solicitado su "participación en las iniciativas formativas ligadas a la BLET y al Polígono Industrial de La Rinconada, anexo al macroproyecto militar", por cuyo desarrollo se ha interesado el máximo responsable de CSIF Córdoba.

Igualmente, López ha preguntado al regidor municipal por la situación de la Orquesta de Córdoba, "una institución cultural donde el sindicato es la fuerza más representativa en su comité de empresa y que está muy asentada y es muy apreciada por la ciudadanía". Finalmente, el máximo responsable de la central sindical en Córdoba ha señalado la necesidad de la renovación de los centros de Educación Infantil y de Educación Primaria de la capital a fin de que el alumnado y el profesorado puedan desarrollar las actividades formativas en unas condiciones adecuadas.