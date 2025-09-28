¿Cómo atajar el problema de la vivienda en Córdoba? Propuestas de administraciones, entidades y expertos

La economía, y todo lo que engloba, incluida la vivienda, es la principal preocupación de los jóvenes a día de hoy. La compra de un piso se antoja imposible para la gran mayoría de los jóvenes cordobeses, con una escasa capacidad de ahorro ante la situación económica actual. El precio de los alquileres también se ha incrementado en los últimos años, a lo que suma una oferta muy limitada. El compartir piso con más de 30 años ya no es algo raro de ver. Diario CÓRDOBA ha pedido a administraciones, asociaciones y representantes del sector que aporten algunas claves sobre qué medidas se deben tomar y, entre ellas, se repiten el potenciar mucho más la VPO, liberar suelo y activarlo más rápido para construir y encauzar las ayudas para que el acceso a la vivienda se efectivo.

Juventud por el clima

La asociación Juventud por el Clima cree que la imposibilidad de acceder a alquileres dignos a precios asequibles está causada, en gran parte, por el gran número de alojamientos turísticos. «Pensamos que la solución a esta situación pasa por una normativa, con carácter retrospectivo, para limitar las licencias a estos apartamentos y limitar también a dos el número de viviendas que puedan ser propiedad de una sola persona jurídica». Proponen que las casas y solares vacíos sean comprados por organismos municipales y ofrecidos en alquiler público. Piden una regulación real de los precios del alquiler, para que no suponga más del 30% de los ingresos medios de los jóvenes. «El sistema a seguir no puede ser el británico en cuanto a ofrecer ayudas al alquiler que terminan en última instancia en el bolsillo de los arrendadores», sentencian.

Escaparate de una vivienda en Córdoba. / Manuel Murillo

El CMC entiende que hay que poner un tope a los alquileres. «El sistema es perverso y si tú das subvenciones y no topas los alquileres, el sector que te alquila va a incrementar los precios. Cuando esto se aborde ya se podría empezar a plantear una política de subvenciones», apuntan. La base, continúan, «está en que los jóvenes tengan un sueldo y un contrato suficiente, de lo contrario, no vamos a ningún lado. Es imposible plantear políticas de vivienda cuando la gente no tiene recursos». Entre sus propuestas está también la de generar VPO, pero no viviendas sociales. «Estamos en desacuerdo con los polígonos de viviendas sociales que generan exclusión social. Lo que necesitamos son viviendas de VPO y si son para la compra, ya pensar en las ayudas convenientes», consideran desde el Movimiento Ciudadano.

Colegio de Arquitectos

El Colegio de Arquitectos empieza por proponer ayudas de para facilitar el acceso a la vivienda. «Sabemos que el precio de la VPO está estandarizado, limitado por normativa, pero la diferencia con la de régimen libre es escasa porque hay que cumplir unos estándares. Por ello, hay que amortiguar el coste de la vivienda para colectivos que no pueden afrontar ese gasto», propone. También abogan por más VPO para alquiler o alquiler con opción a compra y recuerdan que el aumento del parque residencial es una manera de intervenir en el precio: «por lógica del mercado, un aumento de la oferta debería provocar un freno en las subidas de precio». Piden reintegrar en el parque residencial las viviendas vacías apostando por la rehabilitación que atienda a parámetros energéticos, de funcionalidad o accesibilidad.

La patronal de la construcción cree que hay que facilitar la financiación y que a los jóvenes les den avales del 100% de la hipoteca. «Es imposible que ellos den un 20% del valor de la vivienda de entrada porque no tienen poder adquisitivo», advierten. Desde Construcor también ven con buenos ojos que la vivienda que compren jóvenes no lleve IVA, «no es perdonarle todos los impuestos, pero sí, al menos, el IVA». «Hay un problema de falta de vivienda tanto en alquiler como compra. Es decir, el problema no se resolverá porque no hay vivienda en el mercado. La materia prima es el suelo y habría que articular todos los procesos burocráticos necesarios para poner suelo en valor en dos o tres años como mucho», comenta la patronal, que denuncia que desde que se activa un proyecto hasta que se materializa pueden pasar 15 años.

Vivienda en construcción. / A. J. GONZÁLEZ

Agentes de la propiedad inmobiliaria (Coapi)

Desde Coapi creen que hay que rebajar los impuestos que supone la compraventa de una vivienda. Cuando se adquiere una vivienda nueva hay que pagar el IVA (del 10% de su importe escriturado, excepto si se trata de viviendas de protección oficial, que es del 4%) y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), que depende de la comunidad autónoma. Si es de segunda mano, hay que pagar el Impuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales (ITP) y también el IAJD. También abogan po ayudas directas tanto para compra como para alquiler con requisitos reales y accesibles y que comprendan todo tipo de poblaciones. Además, ven necesario crear un mayor parque de vivienda pública. Según los últimos datos del INE, hasta julio, de las casi 6.600 viviendas registradas, solo 800 eran de régimen protegido.

Agencias inmobiliarias (Asaicor)

Asaicor apunta que «el gran problema es que por falta de trabajo en las administraciones estamos teniendo una gran ralentización en la construcción de vivienda. Necesitamos acuerdos públicos-privados para desarrollar VPO y hacerlo en el menor tiempo posible. Para que el precio se ajuste se necesita mucha más vivienda pública y para ello lo que hay que hacer es liberar suelo». Piden también activar ayudas a la hora de conceder préstamos, pero «con cabeza». Están, por ejemplo, los avales ICO para la compra de la primera vivienda, pero pueden ser «un caramelo envenenado» según las condiciones hipotecarias. En cuanto al alquiler consideran que para que haya oferta disponible debe haber seguridad jurídica para los propietarios y a día de hoy, aseguran, «frente a okupaciones o inquiokupas, no la hay».

Ayuntamiento de Córdoba

El Ayuntamiento recuerda que ha impulsado el Plan Vives con el que se prevén construir hasta 600 alojamientos en régimen de alquiler para jóvenes en siete barrios de la ciudad. De momento, la primera de estas promociones, ubicada en la zona del Pretorio, ya está en marcha. También abogan por políticas de desarrollo de vivienda de protección oficial (VPO). Los presupuestos de Vimcorsa para el año que viene dibujan una inversión de casi 12,5 millones de euros con el objetivo de empezar o dejar encauzada la construcción de cerca de 950 pisos. El futuro PGOM determinará que el 50% de los desarrollo de nuevo suelos deben ser para VPO. «Se debe mantener la colaboración con la Junta y aprovechar la nueva Ley de Vivienda que, entre otras cosas, contempla un aumento en un 20% de la densidad de edificación», añaden.

Desarrollo de nuevos barrios en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Diputación de Córdoba

La Diputación trabaja ya en la ejecución de un Programa de Inversiones para la promoción de VPO que tiene entre sus objetivos garantizar una oferta a precios asequibles para que sus ciudadanos puedan asentarse y tener su residencia en los municipios. Las propuestas de la Diputación de Córdoba pasan por promover la cesión gratuita de suelo en los municipios, ayudar a la financiación para la construcción de viviendas en régimen de alquiler con opción a compra y un concurso de ideas para implantar un modelo de viviendas en las que prime el espacio y la utilidad, que se integre en el entorno, con zonas comunes y sin renunciar a la memoria de calidades. «A todo ello se suma la necesidad de contemplar mejoras fiscales para quienes adquieran una vivienda», consideran desde la institución provincial.

Junta de Andalucía

La Junta recuerda que tiene activado el Bono Alquiler Joven con el objetivo de facilitar que las personas jóvenes con bajos recursos puedan alquilar una vivienda o una habitación y el Programa Garantía Vivienda Joven que otorga un aval hipotecario por parte de la Junta para ayudar a jóvenes en la compra de su primera vivienda. Entienden que también hay que ampliar la oferta de suelos destinados a vivienda protegida y autorizar una mayor densidad de este régimen. El Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda permite agilizar trámites o aumentar densidad edificable, para hacer más rápido el desarrollo de vivienda protegida. En el nuevo plan se incluyen además programas para construir 20.000 viviendas protegidas en próximos años. Se impulsarán también medidas fiscales orientadas a jóvenes, añaden desde la Junta

Gobierno central

El Gobierno dice que se ofrecerán ayudas al alquiler y también al alquiler con opción a compra de vivienda con protección permanente de hasta 30.000 euros. «No se podrá especular nunca con estas viviendas para dar tranquilidad y seguridad a quienes adquieren definitivamente una vivienda en propiedad dentro del parque público», aseguran. Se activarán también ayudas a la compra de vivienda en municipios en riesgo demográfico de 10.800 euros. Se favorecerá un Aval Joven para favorecer el acceso al alquiler de los más jóvenes para atender también esa demanda de la juventud para que no sea necesario tener el apoyo familiar o la cuenta corriente de la familia para tener el respaldo público. De forma general, desde el Gobierno central se triplicará la financiación para vivienda pública hasta los 7.000 millones.