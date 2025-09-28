Alcolea recrea su batalla más gloriosa

Decenas de vecinos y vecinas de la barriada de Alcolea han participado este domingo en la cuarta recreación histórica de la conocida como Batalla de Alcolea, organizada por el Ayuntamiento, el consejo de distrito de la barriada y la asociación histórico cultural La Gloriosa.

Ataviados con trajes de época y metidos en el papel, los vecinos han recreadola Batalla del Puente de Alcolea, en la que se enfrentaron los ejércitos del revolucionario Serrano y el monárquico Marqués de Novaliches y que dio lugar, en el año 1868, a la caída de la reina Isabel II y al Sexenio Revolucionario, que desembocó en la Primera República.

La recreación histórica de la Batalla de Alcolea, en imágenes / A.J.González

Esta recreación histórica se ha celebrado en cuatro ocasiones: 2018, 2019, 2023 y este año. La pandemia paralizó las celebraciones anuales, aunque ahora ha vuelto con fuerza.