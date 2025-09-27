La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El futuro de las peñas cordobesas ante la necesidad de incorporar a jóvenes, la Magna de Lucena en la que 18 pasos salen a la calle y la previa del Real Sociedad B - Córdoba CF, principales temas en esta tarde de sábado
La falta de relevo generacional pone en jaque a las peñas cordobesas. En el 2000 había 200 y actualmente son unas 150. Además, la edad media de los nuevos peñistas supera los 40 años y algunas de las más antiguas, como la Peña Azahara, van cerrando por falta de nuevos integrantes. Ante esta situación surge una pregunta obligada: ¿A dónde va el modelo? Esta tarde-noche se celebra la Magna de Lucena, en la que 18 pasos recorrerán las calles de la ciudad en una cita histórica. Además, el Córdoba CF se prepara para la cita de mañana frente al filial de la Real Sociedad en un encuentro en el que los blanquiverdes esperan coger algo de aire en la clasificación.
- Peñas y hermandades de Córdoba, ¿a dónde vamos?
- Lucena vive una procesión magna histórica con 18 pasos en una carrera oficial
- El Córdoba CF y su objetivo ante la Real Sociedad B: renacer en aguas revueltas
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Córdoba celebra el Día del Turismo con múltiples actividades
- Peña Azahara deja atrás 53 años dedicados a la cultura cordobesa
- ¿Qué regulará la nueva ordenanza de accesibilidad universal?
Provincia
- Comienza la Feria de la Tapa Cofrade y Cata del Vino en el Palacio de Congresos de Baena
- Los ahmadíes reclaman la paz en el mundo en su reunión anual en Pedro Abad
- Torrent rinde homenaje a David Pino y Chari Verde por su labor tras la dana del pasado año
Sucesos
Andalucía
- Las secuelas de los fallos en las pulseras: una sevillana cambió de casa al no poder demostrar un quebrantamiento
Deportes
- El Córdoba Futsal busca recuperar la línea ante el campeón Jimbee Cartagena
- El Atlético le propina un sonoro manotazo de fútbol a un triste Real Madrid (5-2)
España
- Begoña Gómez no acude al juzgado de Peinado y las acusaciones anuncian que pedirán la declaración de Sánchez
Internacional
- Moldavia decide si continúa en la senda de la UE en medio de un tsunami de injerencias lanzadas desde Rusia
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones