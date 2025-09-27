La falta de relevo generacional pone en jaque a las peñas cordobesas. En el 2000 había 200 y actualmente son unas 150. Además, la edad media de los nuevos peñistas supera los 40 años y algunas de las más antiguas, como la Peña Azahara, van cerrando por falta de nuevos integrantes. Ante esta situación surge una pregunta obligada: ¿A dónde va el modelo? Esta tarde-noche se celebra la Magna de Lucena, en la que 18 pasos recorrerán las calles de la ciudad en una cita histórica. Además, el Córdoba CF se prepara para la cita de mañana frente al filial de la Real Sociedad en un encuentro en el que los blanquiverdes esperan coger algo de aire en la clasificación.

