La actualidad del sábado 27 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las medidas que incluye la ordenanza de accesibilidad universal, los preparativos de la procesión Magna de Lucena y la gala de 30 aniversario de Autismo Córdoba abren la información del inicio del fin de semana

La nueva ordenanza de accesibilidad pretende ser universal. ¿Qué significa esto? Ir más allá de las barreras arquitectónicas y establecer los mecanismos necesarios para que cualquier persona, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas pueda moverse en un entorno de forma autónoma, segura y cómoda. Estas son las medidas que incluirá el documento para este gran reto. Por otra parte, la Pasión lucentina adquiere hoy una repercusión superlativa en su procesión Magna en la que participan 17 hermandades. Miles de visitantes llegarán hoy a Lucena en una de las jornadas de mayor repercusión para la localidad en la historia reciente. Por último, la asociación Autismo Córdoba celebró ayer sus 30 años de andadura con una reivindicativa gala de premios en la que Diario CÓRDOBA fue uno de los galardonados. El acto contó con actuaciones musicales, vídeos divulgativos y la charla de dos jóvenes con TEA.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Toros

Deportes

Internacional

