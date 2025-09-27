La actualidad del sábado 27 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Las medidas que incluye la ordenanza de accesibilidad universal, los preparativos de la procesión Magna de Lucena y la gala de 30 aniversario de Autismo Córdoba abren la información del inicio del fin de semana
La nueva ordenanza de accesibilidad pretende ser universal. ¿Qué significa esto? Ir más allá de las barreras arquitectónicas y establecer los mecanismos necesarios para que cualquier persona, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas pueda moverse en un entorno de forma autónoma, segura y cómoda. Estas son las medidas que incluirá el documento para este gran reto. Por otra parte, la Pasión lucentina adquiere hoy una repercusión superlativa en su procesión Magna en la que participan 17 hermandades. Miles de visitantes llegarán hoy a Lucena en una de las jornadas de mayor repercusión para la localidad en la historia reciente. Por último, la asociación Autismo Córdoba celebró ayer sus 30 años de andadura con una reivindicativa gala de premios en la que Diario CÓRDOBA fue uno de los galardonados. El acto contó con actuaciones musicales, vídeos divulgativos y la charla de dos jóvenes con TEA.
- Accesibilidad universal en Córdoba: desde la piscina comunitaria al carril bici
- La Magna de Lucena escenificará este sábado una Pasión genuina y el arte de la santería
- Autismo Córdoba celebra sus 30 años con una reivindicativa gala de premios
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Una lanzadera de pequeños y grandes proyectos en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba ordena la retirada de veladores en veinte calles por el Magno Vía Crucis
- Los nuevos parques y la recuperación del Jardín del Obispo, los proyectos destacados del presupuesto de Urbanismo
- Los coches eléctricos contarán con una hora de parking gratis en la zona azul de Córdoba
- La Universidad de Córdoba alerta sobre un intento de estafa a los alumnos a través del correo
- Un incendio en una nave abandonada provoca una gran humareda visible desde varios puntos de Córdoba
Provincia
- Color y brillo en la feria de Pozoblanco: miles de personas disfrutan de un gran ambiente en la recta final
Cultura
- Junot Díaz en Cosmopoética: «Ser escritor y ser lector es una práctica cada vez más minoritaria»
- Mayra Santos Febres en Cosmopoética: «La literatura es una apuesta por un nuevo humanismo»
Toros
Deportes
Internacional
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
- Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia