Rubén Sánchez, reconocido como Joven Comerciante: "Que reconozcan tu esfuerzo diario es un orgullo"

Trabajar en una ferretería le cambió la vida: "No sabía nada de un tornillo hasta que llegué y luego me encantó".

Motivado por una pasión que tardó en salir a flote, Rubén Sánchez, se lanzó a ciegas a abrir su nuevo negocio en la oscuridad de la pandemia con el "muy poquito dinero guardado" y gracias al incontestable apoyo de su mujer —"sin ella no estaría aquí", afirma con toda claridad—. El año del covid fundó Ferretería Santa Rosa. "Las expectativas eran muchísimo más bajas de las que tenemos hoy en día", asegura.

En solo cinco años, este emprendedor cordobés se ha ganado todo el reconocimiento del gremio como Joven Comerciante, galardón que recibe este sábado durante la Gala del Comercio de Córdoba que se celebrará en el Jardín Botánico. "Cuando ves recompensado tu esfuerzo diario es un orgullo. Económicamente tu negocio puede ir adelante, pero que te reconozcan que lo has hecho bien, para mí es mucho más valioso", valora sobre el premio.

Parte de su éxito reside en la apuesta por la especialización de su negocio en la cerrajería y los mandos de coche y de garaje. "Yo lo que tenía muy claro cuando abrí es que no quería ser una ferretería más, porque entendía que en Córdoba ya había muchas. Quería destacarme en algo y, por suerte, en Córdoba hay muy pocas ferreterías que hagamos llaves de vehículos y me acabé decantando por ahí". Gracias a ese servicio diferencial, Rubén Sánchez contabiliza hoy día clientes de todos los barrios de la ciudad y hasta de la provincia, e incluso trabaja para organismos públicos.

La otra gran clave del negocio ha sido su trato con el cliente. Así lo atestiguan su reputación on line a través de su ficha de Google. "Tengo tanto buenas como malas reseñas. Nunca le he dicho a un cliente que me ponga una reseña", señala.

Sobre la situación actual del comercio, Sánchez percibe que "hay mucho miedo" dentro del gremio. Desde su óptica, entiende que "habría que ayudar un poco más al pequeño comercio y no me refiero al cliente, porque al menos en mi caso [Santa Rosa], el vecindario ayuda muchísimo. Me refiero a dejar un poco más de libertad en tema de horarios, días de apertura o para que pueda sacar un stand a la calle".

Bajo el lema El valor de lo nuestro, la gala que celebra esta noche la Federación Comercio Córdoba, tiene como objetivo destacar el esfuerzo, la dedicación y la importancia del comercio de cercanía, impulsando la innovación y la modernización del sector. La gala reconocerá a una treintena de comerciantes de la capital y de la provincia.