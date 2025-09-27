El PSOE rechaza el presupuesto de Aucorsa para 2026 por no subvencionar la bajada del 20% del billete

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha avanzado que el PSOE votará contra los presupuestos de la empresa municipal de autobuses urbanos de Córdoba (Aucorsa) para 2026 porque no incluyen sub vencionar la bajada del precio del billete de bus para el próximo año.

Bernal ha comentado que el precio del billete para todos los usuarios y usuarias de Aucorsa será más caro el próximo año 2026 dado que el Gobierno local del PP no va a subvencionar el 20% del billete, como sí ha hecho en años anteriores.

“Esta subvención beneficiaba a todos los usuarios, ya que hacía que el uso del autobús fuese más accesible, incrementando a su vez el número de viajeros”, ha indicado la edil, que además ha agregado que esta subvención beneficiaba a muchas familias cordobesas y a hacer más sostenible la propia ciudad al redu cirse el uso de vehículos particulares.

Aumento de viajeros

Para la socialista, el presupuesto de Aucorsa "es poco creíble" porque prevé que suba el número de viajeros en un 0,25%, “cuando lo más probable es que baje por quitar la subvención”, ha espetado.

Desde el PSOE de Córdoba también se denuncia que la gestión de Aucorsa lleva un gran retraso en la compra de nuevos autobuses y en el sistema de ticketing: “los autobuses estaban prometidos y presupuestados desde hace dos años y el ticketing tenía que haberse implantado adecuadamente hace ya meses. Por tanto, la gestión de Aucorsa para 2026, en la cual se anuncia la compra de au tobuses y el ticketing, no es un logro, es una tarea pendiente, mal cumplida y a destiempo”.

Por último, Bernal ha informado de que Aucorsa presenta para el próximo año "inversiones de escasa cuantía y con escaso esfuerzo municipal", por lo que re clama un mayor compromiso del Gobierno del PP con los usuarios del transporte público urbano.