Peña Azahara deja atrás 53 años dedicados a la cultura de Córdoba

Cuando los socios de la Peña Azahara echen por última vez la persiana de su sede en la calle Julio Pellicer dejarán atrás 53 años de dedicación a la cultura. «Hemos sido una peña cultural al 100%, aunque, claro, alguna partidita de dominó se ha echado», comenta sincero su presidente, Fernando López Cubero, el más joven de los socios, con 73 años, junto al vicepresidente, Alfonso Albendín (encargado, además, de los peroles), y el vocal de cultura, Antonio Mendoza. Los 18 socios actuales de esta peña nacida en 1972 al calor del bar El Abuelo, junto a la avenida de Medina Azahara (de ahí el nombre que adoptaron), han decidido cerrar por falta de relevo generacional en sus filas. «Son otros tiempos y ninguno de nuestros hijos ha querido entrar; las generaciones nuevas tienen nuevas maneras de vivir y ahora los hombres están más involucrados en sus casas, lo que vemos bien, claro está», observan.

En su caso, desde profesiones muy diversas y desde todos los barrios de la ciudad, se acercaron a esta peña por sus inquietudes culturales. Han organizado presentaciones de libros, conferencias, visitas culturales, viajes, exaltaciones de la saeta, conciertos benéficos a favor de Cáritas y pregones de Navidad. También comidas dedicadas a las mujeres de los peñistas (solo hay una socia, viuda de un peñista fallecido) y, por desgracia, en los últimos años algunos funerales. «Aquí la puntilla nos la dio la pandemia. Hasta entonces veníamos todas las noches, estábamos un rato juntos, hablábamos, comíamos nuestro bocadillo y nos íbamos a nuestras casas, pero después del covid ha sido muy difícil retomarlo».

Fernando López muestra los trofeos logrados por la peña. / RAMÓN AZAÑÓN

Por la Peña Azahara han pasado Pablo García Baena, a quien dedican un in memorian cada año y es socio de honor, como Alfredo Asensi o Ladis, Carlos Clementson, el doctor Manuel Concha, Juana Castro, Pilar Sanabria o Matilde Cabello, y han cantado algunos de los mejores saeteros como la Talegona o Churumbaque. El local, presidido por una gran imagen del Salón Rico de Medina Azahara (aún recuerdan cuando organizaban en el de verdad actos y ofrendas florales), está repleto de recuerdos, como el libro de oro donde José María García, Manuel Salcines o Antonio Povedano estamparon su firma. En medio siglo de vida se han tejido aquí relaciones que trascienden a la amistad y que harán complicada la despedida. «Somos una familia», apuntan para precisar que el secreto de la buena convivencia ha sido «no hablar nunca de política y, a veces, ni siquiera de fútbol». Con todo, no quieren que la suya sea una despedida nostálgica. «Nos vamos contentos con lo hecho y entendemos que es lo natural, la evolución de la vida», concluyen agradecidos.