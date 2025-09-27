Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consejos sanitarios

Marta Jerez, oftalmóloga del Hospital Arruzafa: "Una mala higiene en el ojo puede producir alteraciones oculares de tipo patológico"

La exposición a microorganismos, partículas en suspensión, polvo y productos ambientales afectan al ojo humano

Marta Jerez Peña Oftalmóloga Unidad Párpados, Órbita y Vía lagrimal del Hospital Arruzafa

Una buena higiene ocular ayuda a mantener la salud en los ojos. La oftalmóloga Marta Jerez Peña, de la Unidad de Párpados, Órbita y Vía Lagrimal del Hospital Arruzafa de Córdoba explica que la exposición a microorganismos, partículas en suspensión, polvo y productos ambientales afectan al ojo humano pudiendo provocar con relativa frecuencia irritaciones, sequedad o infecciones. Mantener los párpados limpios favorece una película lagrimal estable y reduce molestias como el picor, enrojecimiento o la visión borrosa. Evita que sustancias irritantes o cuerpos extraños focalicen infecciones o daño corneal.

La oftalmóloga del Hospital Arruzafa Marta Jerez. / CÓRDOBA

Consecuencias

Una mala higiene en el ojo puede producir alteraciones oculares del tipo patológico como conjuntivitis, blefaritis, orzuelos, sequedad y mayor intolerancia a lentes de contacto o infecciones corneales graves.

Pautas

Para eludir afecciones de tipo ocular, conviene mantener una correcta higiene en las manos. Siempre que se pueda, lavar con agua y jabón y evitar frotarse los ojos con las manos sucias. Limpiar con suavidad el contorno del ojo, también con toallitas homologadas y empleándolas con cuidado.

Cinco consejos de los ópticos para elegir unas buenas gafas de sol

Unas buenas gafas de sol ayudan a proteger los ojos. / Freepik

En caso de uso, no compartir maquillaje y tampoco usar el agua del grifo para limpiar las lentes de contacto. Conviene usar gafas de sol para proteger a los ojos de los rayos ultravioleta. Los oftalmólogos recomiendan que ante cualquier irritación persistente, dolor, cambios en la visión o secreción inusual, es importante consultar con un especialista.

TEMAS

