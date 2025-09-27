Manuel Anguita, cardiólogo del hospital Reina Sofía: "Aquellos pacientes con función ventricular normal tras un infarto no necesitan tomar betabloqueantes"

Con motivo del Día Mundial del Corazón, que se celebra este lunes 29 de septiembre, la Sociedad Española de Cardiología advierte de la importancia de prevenir factores de riesgo (obesidad, tabaquismo, sedentarismo, hipertensión, entre otros) que puedan ocasionar patologías cardiovasculares, entre ellas un síndrome coronario agudo como es el infarto.

Unos 800 infartos se vienen registrando anualmente en Córdoba, mientras que en España pueden ser unos 70.000, cifras que lejos de descender, no han dejado de crecer en los últimos años, advierte el doctor Manuel Anguita, jefe de sección de Cardiología Clínica el hospital universitario Reina Sofía.

En estos días se ha hablado mucho de un estudio internacional, en la que ha participado como investigador principal del comité científico Manuel Anguita. Este estudio concluye que aquellos pacientes, que tras padecer un infarto agudo de miocardio, quedan con función ventricular normal (FEVI superior al 50%) no necesitan tomar betabloqueantes (fármacos protectores cardiacos) porque no les aportan ningún beneficio añadido y no dejan de ser medicamentos con sus posibles efectos secundarios. Sin embargo, en los pacientes que quedan con una función de entre el 40% y el 50% habrá que valorar cada caso.

Cada año se registran unos 800 infartos en Córdoba. / Córdoba

Indicaciones de los betabloqueantes

Este cardiólogo explica que los betabloqueantes se indican para reducir la demanda de oxígeno del corazón, disminuir el riesgo de muerte y nuevos infartos, así como para mejorar el pronóstico en pacientes con cierto nivel de disfunción ventricular izquierda.

Manuel Anguita apunta que, hasta hace unos años, independientemente de cómo quedara la función del ventrículo izquierdo, más del 80% de los pacientes que sufrían un infarto eran dados de alta con un tratamiento con betabloqueantes, fármacos recomendados desde hace varias décadas por las guías clínicas.

Mejor atención al infarto

Sin embargo, los resultados de este nuevo estudio reflejan que si al paciente que ha sufrido un infarto agudo de miocardio le queda una función ventricular normal no necesitará tomar betabloqueantes. Después de un infarto, la función contráctil del corazón puede deteriorarse de forma significativa (fracción de eyección del ventrículo izquierdo inferior al 40%); reducirse moderadamente (entre el 40% y el 50%) o mantenerse conservada (por encima del 50%).

El doctor Manuel Anguita, en su consulta del hospital Reina Sofía. / A.J. González

Actualmente, la mayoría de los pacientes (aproximadamente el 70%) sobreviven al infarto con la función cardíaca conservada; alrededor del 20% presenta una función moderadamente reducida y el 10% restante queda con una disfunción claramente marcada.

Esa mayoría de pacientes que, a pesar de sufrir un infarto, conserva la función cardiaca, se debe, precisa Anguita, a la activación en la mayoría de los casos del Código Infarto que, gracias a la coordinación entre equipos de emergencias sanitarias y hospitales, permite que el paciente sea atendido más rápidamente que antes de que se implantara este código y así tener más opciones de salvar el músculo cardiaco y la vida del paciente.

Participantes en el estudio

Este estudio clínico europeo ha sido coordinado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) en colaboración con el Instituto Mario Negri de Milán (Italia), y el Reina Sofía ha sido el quinto hospital en aportar pacientes al mismo, expone Manuel Anguita, contándose con la participación de unos cien hospitales de España e Italia.