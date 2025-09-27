Luis Muñoz, reconocido por su trayectoria empresarial: "Mi ilusión siempre ha sido crear puestos de trabajo"

El decano de la calle Cruz Conde, Luis Muñoz (LUI), habla de ella evocándola en pasado: "Era de las más comerciales de España y fíjate tú, ahora quedamos los bares y cuatro tiendecitas". A sus 84 años, recibirá este sábado el reconocimiento de todo su gremio por su trayectoria empresarial en la gala que organiza Comercio Córdoba en el Jardín Botánico, que contará con una treintena de premiados. Un premio que disfrutará en vida y podrá compartir con los hijos que han tomado su legado, con sus trabajadores y sus clientes de toda la vida.

Luis Muñoz se inició en la sastrería a finales de la década de los 50. En 1962 abrió su propio taller en el salón de su casa y rápidamente se convirtió en un referente de la ciudad, vistiendo a importantes figuras de la sociedad cordobesa como Ladislao Kubala durante su breve periplo como entrenador en el Córdoba CF (1968-69) o Vavá, el brasileño que ganó la primera Copa del Mundo para Brasil junto a Pelé o Garrincha y que también dirigió el banquillo de los blanquiverdes al inicio de los 70. "Trabajar para los futbolistas me dio una serie de publicidad y de categoría, porque la gente disfrutaba al llegar a mi negocio y encontrarse con Juanín, con Torres...", reconoce, pero también arregló trajes para toreros, artistas o para el gremio de joyeros, otro bastión importante de clientes al que agradece que su negocio fuera como una locomotora.

La valentía empresarial de Luis Muñoz lo llevó a inaugurar sus primeras tiendas con el rótulo de LUI en 1972, creando un grupo de moda de prestigio con marcas nacionales e internacionales: "dentro de lo que son las tiendas de selección, llegué a ser el cuarto cliente de Burberry en España", cuenta. Durante los dilatados años de oro del sector surgió varias veces la posibilidad de dar un salto más: era la época en la que el zar de la moda instantánea había zarificado España y empezaba a expandirse por Estados Unidos y Europa. "Teníamos ya a nuestros hijos y no nos quisimos complicar la vida desarrollando la marca de Clan", resuelve sin arrepentimiento.

El verdadero punto de inflexión que lo cambió todo fue el traspaso de la producción al continente asiático, recuerda. A partir de ahí, "el comercio familiar, el pequeño comercio, ha bajado muchísimo". De 12 tiendas que llegó a tener abiertas simultáneamente y más de 120 personas empleadas, sobreviven tres. "Mi ilusión siempre ha sido crear puestos de trabajo", sintetiza. La clave de su trayectoria, "haber tenido los locales en propiedad y una plantilla maravillosa".