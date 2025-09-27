Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 27 de septiembre de 2025

Música

Concierto de Ana Belén

Concierto de Ana Belén con su gira Más de Ana Belén, donde repasará los grandes éxitos de su repertorio y algún tema nuevo de su inminente próximo álbum, acompañada de una banda de músicos de lujo, dirigida por David San José. Precio de las localidades: de 50 a 80 euros.

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía. Avda. Menéndez Pidal. 21.30 horas.

Arte y Turismo en Andalucía

Día Mundial del Turismo

Visita guiada a la exposición de la Sala V con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro, 1. 11.00 horas.

Visita guiada

‘Raíces del pasado. La huella vegetal en la arqueología’

Una visita a piezas singulares del museo en el que se analizará desde un singular punto de vista botánico y arqueológico de algunas piezas destacadas de la colección permanente, de manos de Gloria Martínez (Botánica) y la arqueóloga Ana Valdivieso. Inscripción en conocetupatrimonio.com

CÓRDOBA. Museo Arqueológico. Plaza de Jerónimo Páez, 7. 13.30 horas.

Música

Concierto de Daviles de Novelda

El camino que elegí, nueva gira de Daviles de Novelda en la que combinará el flamenco con sonidos urbanos, presentando temas nuevos del álbum junto a sus éxitos más conocidos.

CÓRDOBA. Sala Impala. Avda. de Chinales, 64. 21.00 horas.

Conferencia

‘De humanos a dioses. El culto imperial en la antigua roma’

Conferencia a cargo de Pedro Huertas, arqueólogo, escritor y bloggero especialista en difusión arqueológica y creador del blog Roma no se hizo en un día. Se centrará en la figura de los emperadores y como fueron idivinizados a su muerte, rindiéndosele culto. Inscripción en conocetupatrimonio.com

CÓRDOBA. Museo Arqueológico. Plaza de Jerónimo Páez, 7. 13.30 horas.

Café cantante

Actuación de Nerea Fernández

Actuación de la bailaora Nerea Fernández. La acompañan Francisco Prieto ‘El Curri’, en la guitarra; Mariano Romero, en el cante; e Iván Losada, en la percusión dentro del ciclo Café Cantante. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Posada del Potro. Plaza del Potro. 21.00 horas.

Poetas del mundo

Actividades de Cosmopoética

Destacar de la programación las actividades Versópolis, versos a pedales, en el Molino de Martos, a las 10.00 y versos y flores, en los Patios del Casco histórico, a las 12.00. Cosmopeque, Los árboles sueñan, en el Jardín de Orive, a las 10.00, encuentros con Beatriz Osés, a las 11.30 y María Rosal, a las 12.30 en la biblioteca Central ‘Antonio Gala’. Verso a verso, con Pablo García Casado y María Ángeles Pérez López, en la Sala Orive, a las 18.30 y para finalizar, Poetas del mundo en Córdoba, al versos al oído, con Susana Raya, La palabra de retorno, a las 22.00 horas, en la sala Orive.

CÓRDOBA. Varias Desde las 10.00 horas.

Actividades de cosmopoética / CÓRDOBA

Música celta

Concierto de Cáirdean

Càirdean lleva más de 15 años deleitando al público con la música celta, con una combinación atractiva de reels y jigas instrumentales y canciones irlandesas, tocados con una gama de instrumentos tradicionales, incluyendo violín, flauta, mandolina, whistle, arpa, banjo, bodhran y guitarra acústica.

CÓRDOBA. Parque de Juan Carlos I. Distrito Poniente Sur. 13.30 horas.

Concierto

‘La Orquesta suena en la provincia’

Nuevo concierto que ofrecerá la Orquesta de Córdoba. La entrada es libre hasta completar el foro.

PRIEGO DE CÓRDOBA. Teatro Victoria. Antonio de la Barrera, 17. 20.00 horas.

Música

Inauguración de temporada con Electrolunch

Se inaugura temporada con la música de Radio Slave, Durands, Talin, Isa Ruiz, Bony Stuche y Meri Kuin.