Las ganaderías Batán y ZAvi se hacen con los premios más importantes del Concurso Internacional PRE morfológico

El Concurso Internacional PRE morfológico de Cabalcor ha concluido este sábado con 91 ejemplares de élite y 55 ganaderías participantes. Yeguadas como Batán, Zavi ESP y Torreluna han brillado en un certamen que confirma a Córdoba como capital mundial del PRE en el marco de Cabalcor 2025.

La tercera y última jornada ha acogido las secciones 5 y 6, junto con la proclamación de los Premios Especiales, que han puesto el broche de oro al concurso.

En la categoría de Mejores Movimientos, los galardonados han sido:

Subcampeón joven: 511 – Horca de Centurión (ganadería Juan Carlos Marín Camacho).

Campeón joven: 601 – Martagón Torreluna (Yeguada Torreluna).

Campeona adulta: 909 – Fiesta de Centurión (Yeguada Aqualia).

Campeón adulto: 1005 – Olivo Bio (Yeguada Bionest).

En el Concurso Joven, los reconocimientos han sido:

Subcampeona: 304 – Hispana MFE (ganadería María Fernanda de la Escalera).

Campeona: 301 – Querubina JB (Caballos de Pura Raza Española).

Subcampeón: 608 – Elegido de Discípulo (ganadería El Discípulo).

Campeón: 407 – Esoro Alborán (Yeguada Alborán).

En el Concurso Absoluto, los resultados han sido:

Subcampeona: 905 – Nefelibata Zavi (Yeguada Zavi ESP).

Campeona: 1105 – Campeona del Marengo (Rancho El Marengo).

Subcampeón: 806 – Tempranero Zavi (Yeguada Zavi ESP).

Campeón: 1205 – Deber Bat (Yeguada Batán).

En cuanto a Funcionalidad, se ha reconocido como subcampeón a 1004 – Primavera Zavi y como campeón a 806 – Tempranero Zavi, ambos de Yeguada Zavi ESP. Finalmente, el premio a la Mejor Ganadería ha recaído en Yeguada Batán, que ha cerrado una participación destacada en el certamen.

El trigésimo Concurso Morfológico PRE ha finalizado con un balance muy positivo para la organización tanto en participación como en calidad de los ejemplares presentados. Entre las yeguadas más sobresalientes han destacado Yeguada Batán, reconocida como Mejor Ganadería y campeona con Deber Bat; Yeguada Zavi ESP, que ha sumado varios subcampeonatos y premios de funcionalidad; y Yeguada Torreluna, galardonada con el Campeón Joven de Mejores Movimientos. Córdoba ha vuelto a convertirse en epicentro del caballo de Pura Raza Española, reafirmando la relevancia internacional de Cabalcor 2025.