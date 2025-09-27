La gala del comercio celebra su compromiso y liderazgo con Córdoba

La Federación Provincial de Empresarios y Autónomos del Comercio de Córdoba, Comercio Córdoba, ha entregado este sábado, en una gala celebrada en el Jardín Botánico, sus reconocimientos a personas, empresas y establecimientos cordobeses que destacan por el esfuerzo y la dedicación, impulsando la excelencia, la innovación y la modernización del sector del comercio de cercanía.

Bajo el lema El valor de lo nuestro se reconoce a profesionales y negocios en tres categorías: Córdoba Ciudad, Centros Comerciales Abiertos y Provincia de Córdoba. Las propuestas han sido realizadas por más de 30 organizaciones empresariales integradas en Comercio Córdoba. La gala ha contado con la presencia, además de numerosos empresarios del sector, que convierten la cita en una auténtica celebración, de parte de los representantes de las administraciones públicas, ocasión especial para reivindicar el papel esencial que desempeña el comercio local en la vida diaria de la ciudad y la economía de la provincia, donde juega un rol crucial.

El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, espera que esta gala se consolide en el calendario cordobés porque «ha generado mucha expectativa e ilusión» entre los empresarios y la propia sociedad. El sector del pequeño comercio «es vital para la economía» y, a pesar «de los años complicados y difíciles, somos muy resilientes y trabajamos cada día para mantener los establecimientos abiertos».

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha calificado esta cita como «una excelente iniciativa» que refleja que Córdoba está creciendo, pero que el comercio forma parte indisoluble de la ciudad, de los barrios, y reconocerlos es también importante, siendo muchos de ellos tradicionales, otros más innovadores y jóvenes, lo que también habla de la realidad de la ciudad. Bellido ha admitido saber que el comercio pasa por momentos complicados con motivo de la proliferación de la venta on line, lo que «nos obliga a todos a seguir apoyándolo».

En la capital cordobesa han sido reconocidos comercios como Alsara; Albertasoyyo; Nelson & Carreras; Cerrajería Diéguez; Antonio Ríos Sánchez (Comercial Ríos); la Policía Nacional; Ana Lavirgen Pulido, de Persianas Lavirgen; Rubén Sánchez, de la Ferretería Santa Rosa; Moisés Martín Sánchez; Matilde Rubio del Moral y Casa Guadamecí.

La gala de los premios Comercio Córdoba, en imágenes / Chencho Martínez

Además, cada centro comercial abierto de la ciudad también ha poidido reconocer a dos comerciantes en las categorías Comercio del Año y Trayectoria Empresarial. En el caso del centro han sido premiados El Espejo te dice guapa y Luis Muñoz (Lui); en Ciudad Jardín, Joyería Jucar y Rafael Casaño de Cuevas; en Valdeolleros, Victoria Descanso y José María Ruiz León, de Confecciones Nati; y en La Viñuela, Motos Vicente y Nuype S.L.

Como no podía ser de otra manera la provincia también ha tenido espacio y reconocimiento. Vistalegre Solutions S.L de La Carlota; Dimatica, de Posadas; Sabores de Pueblo, de Montilla; Relojería Roldán, de Lucena; Higar Novias, de Fuente Palmera; el Centro Comercial Abierto de Cabra; Gema Jiménez, de Puente Genil; José Luis Luque Sicilia, de Priego de Córdoba; Calzados Mohedo, de Montoro; Carnicería Ana, de Villafranca de Córdoba; y Francisco Parra, de Peñarroya han sido galardonados.