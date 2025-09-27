Francisco Aranda, médico del 061: «En Córdoba capital pueden registrarse entre 35 y 45 ictus de media cada mes»

El Centro de Emergencias Sanitarias de Andalucía 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), recibió recientemente el premio Institución 2025 de la Sociedad Andaluza de Neurología, que reconoce la labor de los profesionales de esta organización por su contribución en el ámbito de la Neurología, concretamente por su compromiso con la excelencia asistencial en aquellas patologías neurológicas urgentes y emergentes, como es la atención al Código Ictus en Andalucía. El galardón fue recogido por el director provincial del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Granada, Eladio Gil, y por el responsable regional del grupo neurológico del 061, el médico cordobés Francisco Aranda Aguilar. Aranda lleva vinculado al 061 en Córdoba desde 1999 y antes de su cargo actual, como responsable regional del grupo neurológico del 061, fue durante 8 años coordinador asistencial de la empresa pública de emergencias sanitarias en Córdoba.

¿Por qué decidió trabajar en el 061?

La máxima de cualquier médico es salvar vidas, aunque con el paso del tiempo descubres que hay muchas más facetas. Lo que más me gusta de pertenecer al 061 es la inmediatez de estar trabajando entre la vida y la muerte. Después de tantos años, me sigue dando mucha plenitud tratar de ayudar que vuelva a la vida un paciente que ha sufrido un ictus, un infarto o un accidente grave.

¿Cómo valora el reconocimiento recibido por la Sociedad Andaluza de Neurología?

Es un reconocimiento a muchos años de trabajo, avalado por la sociedad andaluza. Agradezco profundamente lo que hemos podido aportar a nuestros pacientes, ya que abordamos patologías interdisciplinares, tratando de obtener el mejor resultado. También me gustaría destacar que llevamos desde 2020 siendo reconocidos en la categoría de máximo nivel de excelencia en los premios SEMES Angels EMS Awards, avalados por la SEMES (Sociedad de Emergencias Médicas de España) y por la EUSAM (European Society For Emergency Medicine). Estos reconocimientos se dan a los Servicios de Emergencias Médica que buscan la excelencia en el manejo del ictus. Por este motivo, el comité europeo vendrá en noviembre a conocer nuestro trabajo.

¿Qué resultados están proporcionando iniciativas como el Código Ictus, que tratan de agilizar al máximo el traslado y atención a un paciente que sufre un ictus, gracias a la colaboración estrecha entre 061 y hospitales?

Cada minuto que transcurre la persona que sufre un ictus puede perder millones de neuronas, por lo que todo lo que se adelante a la hora de instaurar un tratamiento podrá contribuir a que el paciente pueda volver a hacer vida más o menos normal con una calidad más aceptable. El hospital Reina Sofía tiene unos resultados en ictus de calidad de vida a los 3 y 6 meses de producirse el evento equiparables a hospitales como la Vall d’ Hebron o La Paz, por lo que nos podemos sentir muy orgullosos de nuestro hospital.

Francisco Aranda Aguilar, responsable regional del grupo neurológico del 061. / Ramón Azañón.

¿El Código Ictus fue una innovación que nació en Córdoba?

No. Ya se hacía antes que en Córdoba a nivel europeo y en Madrid. En Córdoba se implantó en 2007, pero hubo que hacer mucha formación porque en los hospitales no estaba aún. El primer año en el que se puso en funcionamiento, primero en Córdoba y luego en Sevilla, solo se activaron en esos doce meses 52 códigos ictus, cuando en la actualidad pueden ser más de 3.200 al año, sumando ahora ya las ocho provincias andaluzas, una cifra que incluso podría ser superior. Lo que sí se hizo en Córdoba fue incorporar novedades que después fueron asumidas por las demás provincias de la región. Hicimos una primera guía provincial, que va ya por la tercera edición, para formar a los profesionales. Hay un teléfono único que tenemos conectado con admisión de urgencias para dar los datos del paciente, de forma que para cuando el enfermo llega al hospital ya está su información allí y los neurólogos podrían pedir el TAC, así como también intervenir los radiólogos intervencionistas. Además, existe un celador que está con el paciente con ictus desde que llega al hospital hasta que pasa a la unidad de ictus, UCI o planta.

¿El Código Ictus se activa prácticamente a diario? ¿A quién afecta más a hombres o mujeres? ¿Se da más a una edad concreta?

Puede ser que un día no haya ningún ictus o que la persona afectada llegue por sus medios al hospital. En Córdoba capital pueden registrarse entre 35 o 45 ictus de media cada mes. Los hombres sufren más ictus que las mujeres, pero el ictus representa la primera causa de mortalidad en la mujer en Andalucía, España y Europa. La edad media del paciente que sufre un ictus ronda los 68 años, aunque conforme se tiene una edad más avanzada la incidencia se iguala más entre hombres y mujeres.

¿Qué hay que tratar de hacer para evitar sufrir un ictus?

Hay factores, como la edad o la raza, que no se pueden modificar. Por ejemplo, la raza negra presenta una mayor incidencia de ictus. Pero luego existen otros factores de riesgo modificables, como son la hipertensión, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, alcohol, drogas, hacer una dieta poco saludable y la vida actual que llevamos, que a veces nos falta tiempo y esto nos lleva al sedentarismo y a comer mal. Por eso, se está hablando en estos tiempos del estrés como factor de riesgo cardiovascular.

Enrique Aranda, en el centro, junto al artista Carlos Latre (izquierda) y el director provincial del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Granada, Eladio Gil. / CÓRDOBA

¿Es cierto que los ictus afectan cada vez a personas más jóvenes?

Se pueden consultar muchos estudios hechos después de la pandemia, que muestran que, sobre todo, en mujeres jóvenes se han podido producir problemas de coagulación, trombosis venosas profundas, que causan trombosis pulmonares que hacía años que no se veían o infartos de miocardio.

¿En qué otras innovaciones ha participado desde que se vinculó al 061?

Han sido todo innovaciones a nivel de Neurología. Hemos participado en un estudio que está en la tercera fase de biomarcadores para intentar discernir antes de la llegada al hospital si el ictus es isquémico o hemorrágico. Si esto se valida a nivel hospitalario podría ser un avance el hacerse un tratamiento definitivo de los ictus isquémicos. Otra innovación fue la historia digital en movilidad, que está implantada en toda Andalucía. Se gestó aquí en Córdoba, para ser usada por los equipos de 061, pero también por los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y por atención primaria y está integrada en la historia clínica de salud de los pacientes.