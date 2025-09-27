Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el sábado 27 de septiembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 28 de septiembre, está prevista la siguiente inhumación:

Antonia María Mariscal Tejero

La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael.

TEMAS

Tracking Pixel Contents