Hacemos Córdoba denuncia "el abandono" del cementerio de Santa Cruz y exige su arreglo en 2026

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado de nuevo el estado de "absoluto abandono” en el que se encuentra el cementerio de la barriada periférica de Santa Cruz, con “numerosos desperfectos, muros agrietados que amenazan con caerse, el suelo levantado y una acumulación de suciedad inadmisible”.

Desde la coalición se ha vuelto a poner de manifiesto la “incompetencia e inoperancia del alcalde", José María Bellido, así como su “falta de sensibilidad” con la periferia, y en este caso concreto con Santa Cruz. “Llevamos años denunciando que esta barriada está en el más absoluto olvido y que se debía actuar en su cementerio”, han recordado desde Hacemos Córdoba.

Reclaman una partida específica

El grupo ha explicado que hace años consiguió que se incluyera en el presupuesto una partida específica para arreglar el muro del cementerio, pero dicha inversión sigue sin ejecutarse. “Mucho nos tememos que están dejando morir el cementerio para que finalmente sea más fácil cerrarlo que invertir en él”, han advertido.

De hecho, desde Hacemos Córdoba recuerdan que ya se denunció hace unos años que la presidencia y gerencia del Ayuntamiento dejaron caer en una conversación la posibilidad de cerrar el cementerio y trasladar a otros camposantos a las personas fallecidas allí enterradas.

Hacemos Córdoba exige "hechos y no promesas": “Queremos que en 2026 se arregle por completo el cementerio de Santa Cruz porque los vecinos y vecinas de la barriada merecen tenerlo en condiciones óptimas”. “Se trata de vecinos y vecinas que pagan sus impuestos y merecen servicios de calidad", han subrayado.

Voluntad política

Desde el grupo municipal insisten en que no es un problema de falta de dinero, sino de voluntad política. “El alcalde bate cada año récords en cuanto a dinero sin ejecutar. En 2024 dejó 40 millones de euros en un cajón y eso no se lo merecen los vecinos y vecinas. Ese dinero debe estar en los barrios para mejorar plazas, calles, espacios verdes, zonas infantiles y también para dignificar nuestros cementerios”, concluyen desde Hacemos Córdoba.